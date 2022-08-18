Оперштаб остановил публикацию данных об уровне коллективного иммунитета
Портал «Стопкоронавирус.рф» приостановил еженедельную публикацию данных об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в России, так как появление новых вариантов вируса требует пересмотра модели расчетов, говорится в сообщении на сайте оперштаба.
«Изменения генома вируса, появление новых геновариантов и смены их доминирования требуют пересмотра модели <...>. В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета публикация данных на «Стопкоронавирус.рф» приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета», — сказано в сообщении.
Оперштаб начал публиковать данные об уровне коллективного иммунитета с октября 2021 года, на тот момент он составлял 45,7%. По последним данным, он составляет лишь 7,4%.
Правительство собиралось достичь показателя коллективного иммунитета в 80% в среднем по стране, говорила в ноябре 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова. В начале февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за распространения омикрон-штамма его следует довести как минимум до 90%.
Уровень заболеваемости коронавирусом начал снижаться в России в феврале и достиг минимальных значений с начала пандемии к июню. Новый подъем заболеваемости COVID-19 начался в середине июля. Если в начале месяца в сутки выявляли около 3 тыс. заразившихся коронавирусом, то к августу заболеваемость выросла в десять раз. За последние сутки в стране выявили 35,8 тыс. новых случаев заболевания, еще 62 человека скончались.
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко называл рост заболеваемости «очередным этапом» пандемии и призывал вновь соблюдать масочный режим и повторно вакцинироваться.
В Роспотребнадзоре считают, что на федеральном уровне ситуация с заболеваемостью не критическая и вводить ограничения нет необходимости. Тем не менее ведомство рекомендовало носить маски в общественных местах в регионах, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.