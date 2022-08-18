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Оперштаб остановил публикацию данных об уровне коллективного иммунитета

Оперштаб приостановил публикацию данных об уровне коллективного иммунитета от COVID-19
Приостановку публикации данных в оперштабе объяснили изменением генома коронавируса, из-за чего требуется разработка новой модели оценки. По последним данным, уровень коллективного иммунитета в России составляет 7,4%
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Портал «Стопкоронавирус.рф» приостановил еженедельную публикацию данных об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в России, так как появление новых вариантов вируса требует пересмотра модели расчетов, говорится в сообщении на сайте оперштаба.

«Изменения генома вируса, появление новых геновариантов и смены их доминирования требуют пересмотра модели <...>. В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета публикация данных на «Стопкоронавирус.рф» приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета», — сказано в сообщении.

В России выявили более 35 тыс. заболевших COVID
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Оперштаб начал публиковать данные об уровне коллективного иммунитета с октября 2021 года, на тот момент он составлял 45,7%. По последним данным, он составляет лишь 7,4%.

Правительство собиралось достичь показателя коллективного иммунитета в 80% в среднем по стране, говорила в ноябре 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова. В начале февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за распространения омикрон-штамма его следует довести как минимум до 90%.

Уровень заболеваемости коронавирусом начал снижаться в России в феврале и достиг минимальных значений с начала пандемии к июню. Новый подъем заболеваемости COVID-19 начался в середине июля. Если в начале месяца в сутки выявляли около 3 тыс. заразившихся коронавирусом, то к августу заболеваемость выросла в десять раз. За последние сутки в стране выявили 35,8 тыс. новых случаев заболевания, еще 62 человека скончались.

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко называл рост заболеваемости «очередным этапом» пандемии и призывал вновь соблюдать масочный режим и повторно вакцинироваться.

В Роспотребнадзоре считают, что на федеральном уровне ситуация с заболеваемостью не критическая и вводить ограничения нет необходимости. Тем не менее ведомство рекомендовало носить маски в общественных местах в регионах, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

 

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
COVID-19 Коллективный иммунитет новый штамм коронавируса Россия
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