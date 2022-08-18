Оперштаб остановил публикацию данных об уровне коллективного иммунитета

Приостановку публикации данных в оперштабе объяснили изменением генома коронавируса, из-за чего требуется разработка новой модели оценки. По последним данным, уровень коллективного иммунитета в России составляет 7,4%

Фото: АГН «Москва»

Портал «Стопкоронавирус.рф» приостановил еженедельную публикацию данных об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в России, так как появление новых вариантов вируса требует пересмотра модели расчетов, говорится в сообщении на сайте оперштаба.

«Изменения генома вируса, появление новых геновариантов и смены их доминирования требуют пересмотра модели <...>. В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета публикация данных на «Стопкоронавирус.рф» приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета», — сказано в сообщении.

Оперштаб начал публиковать данные об уровне коллективного иммунитета с октября 2021 года, на тот момент он составлял 45,7%. По последним данным, он составляет лишь 7,4%.

Правительство собиралось достичь показателя коллективного иммунитета в 80% в среднем по стране, говорила в ноябре 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова. В начале февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за распространения омикрон-штамма его следует довести как минимум до 90%.

Уровень заболеваемости коронавирусом начал снижаться в России в феврале и достиг минимальных значений с начала пандемии к июню. Новый подъем заболеваемости COVID-19 начался в середине июля. Если в начале месяца в сутки выявляли около 3 тыс. заразившихся коронавирусом, то к августу заболеваемость выросла в десять раз. За последние сутки в стране выявили 35,8 тыс. новых случаев заболевания, еще 62 человека скончались.

Читайте на РБК Pro Pro Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе Инструкции Pro Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе Инструкции Pro Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду Инструкции Pro Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским Кейсы Pro Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Статьи Pro Рынок недвижимости оживает: что важно знать тем, кто планирует продавать Рынок недвижимости оживает: что важно знать тем, кто планирует продавать Инструкции Pro Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне Статьи Pro Удалось ли фармацевтическим компаниям заработать на пандемии Удалось ли фармацевтическим компаниям заработать на пандемии Статьи

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко называл рост заболеваемости «очередным этапом» пандемии и призывал вновь соблюдать масочный режим и повторно вакцинироваться.

В Роспотребнадзоре считают, что на федеральном уровне ситуация с заболеваемостью не критическая и вводить ограничения нет необходимости. Тем не менее ведомство рекомендовало носить маски в общественных местах в регионах, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.