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Пандемия коронавируса ,  
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22 млн человек

С конца июля число заразившихся коронавирусом в мире выросло на 5 млн человек. Около четверти всех случаев приходится на США — 5,47 млн, следом за ними идут Бразилия (3,4 млн), Индия (2,7 млн) и Россия (932,4 тыс.)
Фото: Bob Edme / AP
Фото: Bob Edme / AP

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже более 22 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. С конца прошлого месяца число инфицированных выросло на 5 млн: еще 30 июля число заразившихся составляло 17 млн человек.

Отметка в 21 млн случаев заболевания была пройдена 14 августа, 20 млн — 11 августа, 19 млн и 18 млн — 7 и 3 августа соответственно.

Больше всего заразившихся выявили в США, на которые приходится около четверти всех случаев COVID-19 в мире — 5,47 млн. Следом за ними идут Бразилия (3,4 млн) и Индия (2,7 млн). Россия по числу заболевших находится на четвертом месте: в ней зарегистрировали 932,4 тыс. заразившихся.

В первую десятку стран по этому показателю также входят:

  • ЮАР — 592,1 тыс.;
  • Перу — 541,4 тыс.;
  • Мексика — 525,7 тыс.;
  • Колумбия — 476,6 тыс.;
  • Чили — 388,8 тыс.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В относительных цифрах, при расчете числа заразившихся на 1 млн жителей, США занимают восьмое место в мире — 17 тыс., а лидирует Катар — 41 тыс. Россия по этому показателю находится на 39-м месте — 6,3 тыс., следует из данных сервиса Wordometer.

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Умерли от коронавируса в мире 779,4 тыс. человек. Больше всего жертв в США — 171,7 тыс., за ними следуют Бразилия и Мексика — 109,8 тыс. и 57,7 тыс. смертей соответственно. В России скончались 15,8 тыс. заразившихся коронавирусом. В списке страна занимает 11-е место, при относительном расчете числа смертей от COVID-19 на 1 млн жителей она на 49-й позиции.

На прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что, несмотря на рост числа заболевших и умерших, в борьбе с пандемией коронавируса «есть зеленые ростки надежды». По его словам, чтобы обеспечить всеобщий доступ к вакцине от коронавируса, понадобится «огромная сумма» — более $100 млрд инвестиций. «Но все-таки это немного по сравнению с $10 трлн, которые уже были инвестированы странами G20 на фискальное стимулирование, чтобы преодолеть последствия пандемии», — отметил он.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус
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