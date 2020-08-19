Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22 млн человек
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже более 22 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. С конца прошлого месяца число инфицированных выросло на 5 млн: еще 30 июля число заразившихся составляло 17 млн человек.
Отметка в 21 млн случаев заболевания была пройдена 14 августа, 20 млн — 11 августа, 19 млн и 18 млн — 7 и 3 августа соответственно.
Больше всего заразившихся выявили в США, на которые приходится около четверти всех случаев COVID-19 в мире — 5,47 млн. Следом за ними идут Бразилия (3,4 млн) и Индия (2,7 млн). Россия по числу заболевших находится на четвертом месте: в ней зарегистрировали 932,4 тыс. заразившихся.
В первую десятку стран по этому показателю также входят:
- ЮАР — 592,1 тыс.;
- Перу — 541,4 тыс.;
- Мексика — 525,7 тыс.;
- Колумбия — 476,6 тыс.;
- Чили — 388,8 тыс.