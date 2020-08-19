Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22 млн человек

С конца июля число заразившихся коронавирусом в мире выросло на 5 млн человек. Около четверти всех случаев приходится на США — 5,47 млн, следом за ними идут Бразилия (3,4 млн), Индия (2,7 млн) и Россия (932,4 тыс.)

Фото: Bob Edme / AP

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже более 22 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. С конца прошлого месяца число инфицированных выросло на 5 млн: еще 30 июля число заразившихся составляло 17 млн человек.

Отметка в 21 млн случаев заболевания была пройдена 14 августа, 20 млн — 11 августа, 19 млн и 18 млн — 7 и 3 августа соответственно.

Больше всего заразившихся выявили в США, на которые приходится около четверти всех случаев COVID-19 в мире — 5,47 млн. Следом за ними идут Бразилия (3,4 млн) и Индия (2,7 млн). Россия по числу заболевших находится на четвертом месте: в ней зарегистрировали 932,4 тыс. заразившихся.

В первую десятку стран по этому показателю также входят: