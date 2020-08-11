Глава ВОЗ сообщил о «зеленых ростках надежды» в борьбе с COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в рамках пресс-конференции в штаб-квартире агентства в Женеве заявил, что в борьбе с коронавирусом есть проблески надежды, даже несмотря на то, что в мире насчитывается около 20 млн случаев заражения вирусом, а количество смертей приближается к 750 тыс. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

«Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», — сказал он.

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