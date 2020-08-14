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Пандемия коронавируса ,  
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Количество диагностированных заражений COVID-19 в мире превысило 21 млн

За время пандемии от коронавируса на планете умерли более 760 тыс. человек
Фото: Callaghan O'Hare / Reuters
Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 21 млн, подсчитал Университет Хопкинса, США. Всего с начала пандемии на вечер 14 августа было зарегистрировано 21 010 700 положительных тестов на коронавирус.

От COVID-19 на планете скончались уже 761 260 человек. В абсолютных цифрах лидером по числу заражений является США — более 5,25 млн. Бразилия находится на втором месте (3,22 млн), на третьем — Индия (более 2,46 млн), на четвертом — Россия (более 910 тыс.), на пятом — ЮАР (572,8 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

В пересчете на количество заражений на 1 млн жителей США занимают 8 место в мире — 16 457, а лидирует Катар — более 40 тыс. Россия по этому показателю находится на 35-м месте — 6,2 тыс. (данные сайта Wordometer).

По количеству смертей на 1 млн жителей лидируют Сан-Марино (1237) и Бельгия (855). США находятся на 10-м месте — 516 смертей на 1 млн, уступая таким странам как Бельгия, Перу, Испания, Великобритания, Чили и Швеция. В России на 1 млн жителей от коронавирусной инфекции умерли 106 человек, это 49 строчка мирового списка.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

11 августа президент России Владимир Путин сообщил о регистрации «первой в мире» вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. В гражданский оборот препарат, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Путин заявил, что в числе тех, кому уже ввели вакцину, была его дочь.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в ближайшие время будут опубликованы подробные данные о клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса. «Клинические исследования будут продолжаться. Поскольку коллеги не совсем владеют вопросом, что вакцина выпущена на платформе, на которой уже выпущено шесть продуктов, поэтому и высказываются иногда. К понедельнику постараемся выпустить данные о доклинических и клинических исследованиях», — сказал он.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, пандемия, статистика
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