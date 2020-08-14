Количество диагностированных заражений COVID-19 в мире превысило 21 млн

За время пандемии от коронавируса на планете умерли более 760 тыс. человек

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 21 млн, подсчитал Университет Хопкинса, США. Всего с начала пандемии на вечер 14 августа было зарегистрировано 21 010 700 положительных тестов на коронавирус.

От COVID-19 на планете скончались уже 761 260 человек. В абсолютных цифрах лидером по числу заражений является США — более 5,25 млн. Бразилия находится на втором месте (3,22 млн), на третьем — Индия (более 2,46 млн), на четвертом — Россия (более 910 тыс.), на пятом — ЮАР (572,8 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

В пересчете на количество заражений на 1 млн жителей США занимают 8 место в мире — 16 457, а лидирует Катар — более 40 тыс. Россия по этому показателю находится на 35-м месте — 6,2 тыс. (данные сайта Wordometer).

По количеству смертей на 1 млн жителей лидируют Сан-Марино (1237) и Бельгия (855). США находятся на 10-м месте — 516 смертей на 1 млн, уступая таким странам как Бельгия, Перу, Испания, Великобритания, Чили и Швеция. В России на 1 млн жителей от коронавирусной инфекции умерли 106 человек, это 49 строчка мирового списка.