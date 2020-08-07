Более 19 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 19 млн человек, умерли более 713 тыс. зараженных. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, публикующего актуальную статистику по коронавирусу.

Общее число заболевших составило 19 млн 21 тыс. 922 человека. Умерли 713 813 пациентов.

На первом месте по количеству зарегистрированных заболевших остаются США, где зафиксировали почти 5 млн случаев.

Материал дополняется