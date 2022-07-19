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Харрис заявила, что в США «больше оружия, чем людей»

Вице-президент США Харрис: в США больше оружия, чем людей
Количество огнестрельного оружия за последние 20 лет в США выросло втрое, оно создано для быстрых убийств, чему не место на улицах, заявила Харрис. Она отметила, что темнокожие граждане чаще других становятся жертвами насилия
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Hannah Beier / Reuters)

Частые случаи массовой стрельбы превратили США в страну, которая «постоянно находится в трауре», обычное течение жизни нарушено из-за огнестрельного оружия, заявила американский вице-президент Камала Харрис на встрече по гражданским правам и социальной справедливости NAACP.

«Количество оружия, произведенного в этой стране, утроилось за последние 20 лет. Сегодня в нашей стране больше оружия, чем людей», — сказала она.

По данным Бюро переписи населения США, к концу 2021 года в США проживали более 331,89 млн человек.

Харрис продолжила: целенаправленный замысел создания огнестрельного оружия — «быстро убивать много людей», а потому нет никаких причин для нахождения «орудий войны» на улицах США. Темнокожее население США составляет 13% от общего числа граждан, однако в то же время они составляют 62% от всех жертв насилия с применением огнестрельного оружия, продолжила вице-президент.

«Вопрос о необходимости разумных законов о безопасности оружия является реальной проблемой, когда мы говорим о гражданском праве, праве, которое должно быть у всех сообществ, жить в безопасном месте, где на улицах нет орудий войны», — заключила Харрис.

Она также назвала важным и необходимым шагом подписание президентом США Джо Байденом федерального закона, который ужесточает правила владения оружием.

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Речь идет о законе, который Байден подписал в конце июня. Этот законопроект поддержали 234 конгрессмена Палаты представителей, против выступили 193. Документ предусматривает усиление проверок биографических данных покупателей оружией в возрасте до 21 года, выделение значительных средств на повышение безопасности школ и психиатрическую помощь.

Закон также закрывает так называемую «лазейку бойфренда». Таким образом, осужденные за домашнее насилие лица не смогут покупать огнестрельное оружие в течение пяти лет, даже если они не находились с жертвой в браке и не были сожителями. Закон также предписывает увеличение финансирования для обеспечения законодательства в отношении «красных флагов», которое позволяет временно изымать оружие у лиц, считающихся опасными.

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Причиной для разработки законопроекта стала стрельба в начальной школе техасского города Ювальде, произошедшая в конце июня. На учеников и преподавателей напал 18-летний Сальвадор Рамос. Он был вооружен пистолетом и полуавтоматической винтовкой. В ходе стрельбы был убит 21 человек — 19 детей и двое взрослых, нападавший погиб во время задержания.

Стрельба в Ювальде стала самой массовой по количеству жертв за почти десять лет — со стрельбы в школе Сэнди-Хук в Коннектикуте. Тогда погибли 20 детей и шестеро взрослых.

Байден заявил об усталости от частых случаев массовой стрельбы и призвал противостоять оружейному лобби. Мы должны действовать. И не говорите мне, что мы не можем повлиять на эту бойню», — подчеркнул он. По его словам за последние десять лет в США произошли более 900 случаев массовой стрельбы.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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