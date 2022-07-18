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В Техасе нашли «системный сбой» в действиях полиции при стрельбе в школе

Полицейские допустили ряд серьезных ошибок, которые могли бы спасти жизни людей при стрельбе в начальной школе в Техасе, к такому выводу пришли члены Палаты представителей штата. Они увидели «вопиющие неверные решения»
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Причиной большего числа погибших при стрельбе в начальной школе в техасском городе Ювальде стали недостатки в руководстве спасательной операцией, говорится в результатах расследования комитета Палаты представителей штата, пишут Reuters и Bloomberg. Отчет строился на закрытых интервью с более чем 40 свидетелей и сотрудников полиции, находившихся на месте нападения.

«Правоохранительные органы провалились в соблюдении активной стрелковой подготовки и не ставили в приоритет спасение жизней невинных жертв вместо собственной безопасности», — говорится в документе.

В отчете сказано, что отсутствие лидерства могла стать одной из причин гибели людей, так как получившие ранения были вынуждены ждать помощи более часа, тогда как нападавший продолжал стрелять. В комитете не получили медицинских доказательств, которые бы говорили, что жизни людей можно было бы спасти, если бы полицейские попали в кабинет раньше, однако «вполне вероятно, что некоторые жертвы могли бы выжить, если бы им не пришлось ждать спасения еще 73 минуты».

Нападавший сделал около 142 выстрелов внутри здания, и «почти наверняка» произвел не менее 100 выстрелов до того, как появились сотрудники полиции, выяснили в комитете.

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Фото:Cheney Orr / Reuters

376 сотрудников правоохранительных органов не имели слаженное руководство и достаточную скорость, когда начали штурм школы: «мы обнаружили системные сбои и вопиющие неверные решения», сказано в документе. Кроме того, командующий тактической группы дождался пуленепробиваемого щита и отмычки для замка двери в класс, где находился нападавший, однако она возможно даже не понадобилась, пришли к выводу в комитете Палаты представителей Техаса.

«Все, кто приезжал на место происшествия, говорили, что это хаос», — сказал член палаты представителей от штата Техас Дастин Берроуз, который руководил расследованием комитета.

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Мэр Ювальде Дон Маклафлин сообщил, что отправил в административный отпуск лейтенанта Мариано Паргаса, который исполнял обязанности главы городской полиции в день стрельбы.

Власти Техаса снесут здание школы, где при стрельбе погиб 21 человек
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Фото:Jae C. Hong / AP

Стрельба в школе в Ювалде произошла утром 24 мая — на детей и учителей напал бывший ученик, 18-летний Сальвадор Рамос. Он был вооружен пистолетом и полуавтоматической винтовкой. В ходе стрельбы был убит 21 человек — 19 детей и двое взрослых, нападавший погиб во время задержания.

Рамос вошел в школу около 11:33 по местному времени (19:33 мск). После этого, в 12:03, в экстренные службы позвонила девочка и попросила прислать на место сотрудников полиции. С тех пор до 12:51, когда в класс ворвалась тактическая группа и застрелила нападавшего, в экстренные службы поступило по меньшей мере восемь звонков. Власти Техаса указывали, что руководивший полицейскими сотрудник посчитал, что нападавший забаррикадировался внутри здания, из-за чего угрозы для жизней детей больше нет. Он принял решение дать полицейским время подготовиться к штурму, что стало неправильным, добавил директор Техасского департамента общественной безопасности полковник Стивен Маккроу во время брифинга.

В Минюсте США заявляли о решении проверить действия сотрудников полиции «критическому анализу». Американский президент Джо Байден призвал противостоять оружейному лобби. «Я устал от этого. Мы должны действовать. И не говорите мне, что мы не можем повлиять на эту бойню», — подчеркнул он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США Техас стрельба в школе полиция США
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