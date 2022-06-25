Конгресс США одобрил ужесточение контроля над огнестрельным оружием

Конгресс одобрил законопроект об ужесточении условий для владения огнестрельным оружием. В частности, будут усилены проверки покупателей оружия. Байден ранее призвал противостоять оружейному лобби для прекращения «бойни»

Фото: Mary Calvert / Reuters

Палата представителей США вслед за Сенатом одобрила двухпартийный законопроект, который подразумевает самые серьезные федеральные ограничения на ношение оружия за последние десятилетия, пишет Associated Press.

Документ поддержали 234 конгрессмена, против выступили 193. «За» проголосовали все демократы в Палате представителей США и 14 республиканцев. Законопроект направлен на подпись к президенту Джо Байдену. Как передает Reuters, в Белом доме анонсировали, что президент США подпишет законопроект в субботу, 25 июня.

Законопроект предусматривает усиление проверок биографических данных покупателей оружия в возрасте до 21 года, выделение значительных средств на психиатрическую помощь и повышение безопасности школ, а также закрывает так называемую «лазейку для бойфренда». Теперь осужденные за домашнее насилие лица не смогут приобретать огнестрельное оружие в течение пяти лет, даже если не находились с жертвой в браке и не были сожителями. Кроме того, документ предусматривает большее выделение средств для обеспечения законов о «красных флагах», которые позволяют временно изымать оружие у лиц, считающихся опасными.

Законопроект раскритиковали объединения производителей огнестрельного оружия, в частности — Национальная стрелковая ассоциация. В свою очередь, Международная ассоциация начальников полиции и Братский орден полиции документ поддержали.

Республиканское крыло Палаты представителей указало, что законопроект посягает на вторую поправку Конституции, гарантирующей право на владение огнестрельным оружием. «Сегодня они пришли за нашими свободами второй поправки, и кто знает, что будет завтра», — заявил конгрессмен от Огайо Джим Джордан, главный республиканец в Юридическом комитете Палаты представителей.

«Каждый день насилие с применением огнестрельного оружия уносит жизни и ранит сообщества — и этот кризис требует срочных действий», — заявила спикер палаты представителей Ненси Пелоси, передает CNBC. Она выразила уверенность, что Конгресс должен предпринять больше усилий в этом вопросе, однако нынешний законопроект стал «шагом вперед» в защите детских жизней.

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Около месяца назад, утром 24 мая в школе техасского города Увальде произошла стрельба, огонь открыл бывший ученик учреждения 18-летний Сальвадор Рамос. Он вошел в школу около 11:33 по местному времени (19:33 мск) и забаррикадировался в одном из кабинетов. Полицейские начали штурм здания только спустя час из-за, в результате стрельбы подростка погиб 21 человек: 19 детей и два взрослых. Нападавшего застрелили.

Как указывал Associated Press, стрельба в Увальде стала самой массовой по количеству жертв за почти десять лет — со стрельбы в школе Сэнди-Хук в Коннектикуте. Тогда погибли 20 детей и шестеро взрослых.

Байден после стрельбы в Увальде призвал бороться с оружейным лобби США и принять более строгие законы, регулирующие оборот оружия. «Я устал от этого. Мы должны действовать. И не говорите мне, что мы не можем повлиять на эту бойню», — подчеркнул тогда президент США. Он призвал «превратить эту боль в действия».