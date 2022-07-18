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Два человека погибли при стрельбе в торговом центре в Индиане

Два человека погибли при стрельбе в торговом центре Greenwood Park в городе Гринвуде в американском штате Индиана, сообщил телеканал BNO News со ссылкой на полицию.

Стрелок открыл огонь примерно в 18:00 17 июля (1:00 18 июля мск). Очевидцы слышали как минимум 20 выстрелов. Одним из двух убитых оказался предполагаемый стрелок, его личность не разглашается. Еще три человека получили огнестрельные ранения.

Полиция обнаружила в одной из уборных торгового центра подозрительный рюкзак, специалисты проверяют его.

Полиция арестовала подозреваемого в стрельбе в пригороде Чикаго
Общество
Фото:Nam Y. Huh / AP

4 июля массовая стрельба произошла в городе Хайленд-Парк в штате Иллинойс на параде в честь Дня независимости США. Стрелок находился на крыше одного из зданий. Погибли шесть человек.

Полиция задержала подозреваемого в городе Лейк-Форест к северу от Чикаго). Им оказался 22-летний Роберт Кримо III. Мужчине были предъявлены обвинения в убийстве по семи пунктам.

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