Два человека погибли при стрельбе в торговом центре в Индиане

Два человека погибли при стрельбе в торговом центре Greenwood Park в городе Гринвуде в американском штате Индиана, сообщил телеканал BNO News со ссылкой на полицию.

Стрелок открыл огонь примерно в 18:00 17 июля (1:00 18 июля мск). Очевидцы слышали как минимум 20 выстрелов. Одним из двух убитых оказался предполагаемый стрелок, его личность не разглашается. Еще три человека получили огнестрельные ранения.

Полиция обнаружила в одной из уборных торгового центра подозрительный рюкзак, специалисты проверяют его.

4 июля массовая стрельба произошла в городе Хайленд-Парк в штате Иллинойс на параде в честь Дня независимости США. Стрелок находился на крыше одного из зданий. Погибли шесть человек.

Полиция задержала подозреваемого в городе Лейк-Форест к северу от Чикаго). Им оказался 22-летний Роберт Кримо III. Мужчине были предъявлены обвинения в убийстве по семи пунктам.