Энергодар остался без света после атаки дрона
В Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС из-за атаки дрона произошло аварийное отключение света, сообщается в телеграм-канале местной администрации.
«На работе станции это не скажется. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения города», — заявили РБК в пресс-службе ЗАЭС.
Причиной аварийного отключения электроэнергии стало попадание украинских беспилотных летательных аппаратов по подстанции «Луч», уточнили в администрации. Специалисты работают восстановлением подачи электроэнергии.
РБК обратился за комментарием к представителю губернатора Запорожской области.
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