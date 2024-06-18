Нефтяной резервуар на 5 тыс. куб. м загорелся в Азове
Резервуар с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области объемом на 5 тыс. куб. м горит, сообщает МЧС.
«К месту направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники. Пострадавших нет. Для контроля за состоянием воздуха направлена лаборатория Роспотребнадзора», — говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.
До этого ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что в результате атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами в Азове. Местные жители рассказывали, что перед пожаром слышали около пяти взрывов, писала Baza. Телеграм-канал «Это Ростов Новости» также со ссылкой на местных жителей утверждал, что горит завод по производству метанола в районе порта.
В начале апреля Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщало об атаке на нефтепровод возле города, по которому идет топливо с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории Азовского морского порта. В представительстве региона назвали данные об этом «фейком». Голубев тогда об ударе не сообщал. До этого Минобороны отчиталось о ликвидации над Россией более 50 дронов, из них 44 — над Ростовской областью.
В начале июня пожар из-за атаки беспилотника возник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. В ночь на 14 июня Ростовская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников — на пути к региону перехватили и уничтожили 70 дронов.
В ночь на 15 июня Голубев сообщил, что в районе города Каменск-Шахтинский уничтожили несколько беспилотников. Обломки дронов упали на территорию промплощадки, в нежилом строении повреждено остекление, уточнил губернатор. Пострадавших не было. Миноброны позже отчиталось о трех сбитых над регионом дронах.
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