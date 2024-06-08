Центр Энергодара попал под обстрел

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Город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция (АЭС), попал под артиллерийский обстрел, сообщила местная администрация в телеграм-канале.

Удар нанесли по центральному району города неподалеку от места, где расположена городская администрация. «Информации о пострадавших не поступало, о разрушениях информация уточняется», — добавили в мэрии.

Энергодар находится на левом берегу Днепра в Запорожской области. Недалеко от него расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — Запорожская АЭС. Осенью 2022 года регион вошел в состав России. После этого станцию передали в собственность государства.

Энергодар с начала боевых действий неоднократно попадал под обстрелы и подвергался атакам беспилотников. Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС.