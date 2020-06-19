Собянин выступил за сохранение удаленки в Москве на «месяц-другой»

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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что режим удаленной работы в столице нужно сохранить еще на некоторое время. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 1».

«Если можно, надо сохранять ближайшие недели. А может быть, даже и месяц-другой еще дополнительно, так как все равно есть еще опасность заражения», — сказал Собянин. По его словам, это особенно важно, когда город выходит «из ковидной истории».

«Чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше», — убежден мэр.

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