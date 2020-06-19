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Общество ,  
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Подмосковье объявило о новом этапе отмены ограничений из-за COVID

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Через несколько дней в Подмосковье смогут возобновить работу музеи, вслед за ними откроются фитнес-центры, детские лагеря и санатории. Соответствующее постановление подписал в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Из документа, опубликованного на сайте правительства региона, следует, что музеи могут возобновить работу с 25 июня, спортивные объекты — с 1 июля, а детские лагеря — с 15 июля.

Материал дополняется.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Московская область, Андрей Воробьев
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