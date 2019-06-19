Медведев попросил избегать популизма после слов Кудрина о бедности

Легких решений проблемы бедности нет, сказал премьер. О своем беспокойстве из-за роста уровня бедности заявил глава Счетной палаты, отвечая на вопрос о вероятности социального взрыва в России

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Борьба с бедностью требует внимательной работы как исполнительной, так и законодательной ветвей власти, регионов и контрольных структур, заявил глава правительства Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Это, а также поддержка семей с детьми является важной и резонансной темой, добавил премьер.

«Здесь нет легких решений, она требует консолидированной работы абсолютно всех. Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе», — сказал он.

В понедельник глава Счетной палат Алексей Кудрин в эфире программы «Познер» затронул тему бедности в стране. Он сказал, что за чертой бедности находится 12,5 млн россиян и что она стала национальным позором. Владимир Познер спросил, не опасается ли Кудрин, что падение уровня жизни может привести к социальному взрыву, тот ответил, что у него есть такое беспокойство.

Причина сложившейся ситуации — во внутренних проблемах и неспособности или отсутствии политической воли к некоторым шагам, добавил Кудрин.

Позднее он пояснил, что этими словами не прогнозировал протестов, а лишь констатировал, что реальные доходы населения сокращаются. В такой ситуации «это беспокоит, и многие граждане могут быть обеспокоены и тем самым выражать свою позицию».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России «слегка подросло» число людей, «доходы которых сократились», но что о росте бедности «говорить нельзя».