Медведев попросил избегать популизма после слов Кудрина о бедности

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,95 -0,07 EUR Бирж. 71,68 -0,02 Brent 61,70 -1,20% USD Нал. 64,45 63,66 EUR Нал. 72,21 71,35 USD ЦБ 63,98 -0,36 EUR ЦБ 71,64 -0,59 EUR/USD 1,1208 +0,0011 BTC/USD Бирж. 9 126,40 +31,89 IMOEX 2 755,05 -0,24% RTSI 1 357,05 -0,16% DJIA 26 536,39 +0,27% Nasdaq 7 948,26 -0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Comcast $50 (+15,26%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+33,93%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Comcast $50 (+15,26%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+33,93%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 63,98 (-0,36) Quote, 12:03
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 71,64 (-0,59) Quote, 12:03
В Дзержинске эвакуировали завод «Кристалл» из-за взрывоопасного предмета Общество, 17:08 Как ретейлер из США шикует за счет агонии конкурентов — Bloomberg Pro, 17:08 Оценки получивших ноль баллов на ЕГЭ школьников из Астрахани изменили Общество, 16:58 Доклад о крушении MH17. Полное видео на русском Политика, 16:57  Лавров сообщил о закрытии темы шпионажа России в Швейцарии Политика, 16:49 Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством Политика, 16:48 Порошенко назвал условие отказа Киева от претензий на Крым Политика, 16:44 Жириновский с трибуны осудил депутатов и покинул зал Госдумы Политика, 16:36 Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины Общество, 16:33 Не нагуляли жир: президент «Снежной Королевы» — о российских ретейлерах Pro, 16:32 Сбербанк занялся доставкой посылок Финансы, 16:24 Госдума приняла в третьем чтении закон о выращивании опийного мака Политика, 16:19 ООН потребовала санкций против саудовского принца из-за убийства Хашкаджи Политика, 16:11 Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея Общество, 16:10 
Общество ,  
0 
Медведев попросил избегать популизма после слов Кудрина о бедности
Легких решений проблемы бедности нет, сказал премьер. О своем беспокойстве из-за роста уровня бедности заявил глава Счетной палаты, отвечая на вопрос о вероятности социального взрыва в России
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Борьба с бедностью требует внимательной работы как исполнительной, так и законодательной ветвей власти, регионов и контрольных структур, заявил глава правительства Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Это, а также поддержка семей с детьми является важной и резонансной темой, добавил премьер.

«Здесь нет легких решений, она требует консолидированной работы абсолютно всех. Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе», — сказал он.

В понедельник глава Счетной палат Алексей Кудрин в эфире программы «Познер» затронул тему бедности в стране. Он сказал, что за чертой бедности находится 12,5 млн россиян и что она стала национальным позором. Владимир Познер спросил, не опасается ли Кудрин, что падение уровня жизни может привести к социальному взрыву, тот ответил, что у него есть такое беспокойство.

Экономика
Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России

Причина сложившейся ситуации — во внутренних проблемах и неспособности или отсутствии политической воли к некоторым шагам, добавил Кудрин. 

Позднее он пояснил, что этими словами не прогнозировал протестов, а лишь констатировал, что реальные доходы населения сокращаются. В такой ситуации «это беспокоит, и многие граждане могут быть обеспокоены и тем самым выражать свою позицию».

Экономика
Минтруд разъяснил ситуацию с индексацией МРОТ в 2019 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России «слегка подросло» число людей, «доходы которых сократились», но что о росте бедности «говорить нельзя».

Теги: Дмитрий Медведев, Алексей Кудрин, бедность
Материалы по теме
Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва
Общество
Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Общество
Кудрин не исключил социального взрыва из-за роста уровня бедности
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter