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Экономика ,  
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Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России
Пенсионная реформа не окажет негативного влияния на уровень бедности населения России в целом, но приведет к росту бедности среди граждан предпенсионного возраста, подсчитали экономисты РАНХиГС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).

Авторы доклада — экономисты Юрий Горлин, Марина Карцева и Виктор Ляшок — исследовали влияние повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин на уровень бедности населения России в период 2019–2028 годов, то есть в переходный период пенсионной реформы. Научная работа была впервые представлена в рамках Апрельской конференции НИУ ВШЭ в среду, 10 апреля.

Как изменится бедность

Уровень бедности населения (доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума) снизится к 2028 году до 11,9% в умеренном сценарии макропрогноза, в оптимистичном сценарии — до 9,8%. ​Экономисты исходили из оценки уровня бедности в 2018 году в 13,1% от всего населения (Росстат недавно сообщал более свежие данные — 12,9% по итогам 2018 года).

  • За первые два года переходного периода пенсионной реформы (2019–2020 годы) уровень бедности снизится на 0,5 п.п., с 13,1 до 12,6%.
  • Это связано с тем, что на начальном этапе перехода к новому пенсионному возрасту лишь небольшое количество граждан теряет возможность получать пенсию, а зафиксированный законом размер индексации пенсий наиболее высок.
  • В 2019 году индексация пенсий неработающих пенсионеров составила 7,05%, в 2020 году повышение составит 6,6%, в 2021 году — 6,3%, в последующие годы — от 5,5 до 5,9%.
  • После 2020 года уровень бедности россиян продолжит снижаться как в оптимистичном сценарии макропрогноза (в среднем на 0,35 п.п. ежегодно), так и в умеренном (0,1 п.п. в год).

Основными факторами уменьшения числа граждан, живущих в бедности, согласно выводам экспертов, станет рост экономики, влекущий за собой увеличение зарплат, а также обещанный властями ускоренный рост пенсий на 1,5–2 п.п. выше инфляции. Уменьшению уровня бедности будут способствовать компенсационные меры, принятые властями: льгота по выходу на пенсию для граждан, достигающих пенсионного возраста в 2019 и 2020 годах, сохранение налоговых и социальных льгот для предпенсионеров и др.

Но экономисты пришли к выводу, что без повышения пенсионного возраста уровень бедности мог бы снижаться быстрее — дополнительно на 0,1–0,2 п.п. в 2019–2021 годах и 0,6–0,7 п.п. в 2024–2028 годах. Причем в конце переходного периода уровень бедности предпенсионеров окажется на 3,5–4,2 п.п. выше, чем если бы не было пенсионной реформы.

Почему бедность предпенсионеров увеличится

  • Уровень бедности среди предпенсионеров, то есть женщин 55–59 лет и мужчин 60–64 лет, увеличится к концу переходного периода пенсионной реформы.
  • К 2028 году он повысится с 4,2% в 2018 году до 7,3% в умеренном сценарии и до 6,1% в оптимистичном. Доля предпенсионеров в населении России составляет 6–7%.
  • Дефицит доходов, то есть глубина бедности малоимущих граждан предпенсионного возраста, из-за пенсионной реформы может также увеличиться. Если в 2018 году дефицит дохода граждан предпенсионного возраста составлял 23% от прожиточного минимума трудоспособного населения, то на десятый год реформы глубина бедности увеличится до 34% в умеренном и 36% в оптимистичном сценарии.

«У новых предпенсионеров не будет пенсии, они должны будут работать, чтобы жить. Однако очевидно, существуют проблемы с трудоустройством лиц старшего возраста на рынке труда», — сказала старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева. Уровень безработицы, согласно расчетам авторов доклада, среди граждан, которые вынуждены остаться на рынке труда в связи с повышением пенсионного возраста, составит 10% (средний вариант прогноза).

Чтобы защитить интересы предпенсионеров, которые при потере работы рискуют остаться как без пенсии, так и без зарплаты, правительство предусмотрело дополнительные гарантии. Максимальный размер пособия по безработице для предпенсионеров увеличен с 4,9 тыс. до 11,28 тыс. руб., а период такой выплаты составляет один год (тогда как всем остальным категориям сокращен до трех—шести месяцев). Эффективность пособия в части противодействия бедности будет со временем снижаться, предупредили авторы доклада. Установленный максимальный размер пособия по безработице к 2028 году может составить только 69% от величины прожиточного минимума.

Два сценария для расчетов

Расчеты выполнялись для двух сценариев макропрогноза. В умеренном сценарии темпы роста ВВП соответствуют базовому прогнозу Минэкономразвития только до 2020 года, который предполагает рост экономики России от 1,3% в 2019-м до 1,5% в 2020 году. Далее до 2050 года принят темп роста, равный 1,5% (среднегодовое значение за период 2010–2017 годов). К 2028 году увеличение реальных заработных плат и страховых пенсий составит 17%.

В оптимистичном сценарии до 2024 года включительно темпы роста ВВП соответствуют базовому прогнозу Минэкономразвития, который предполагает ускорение темпов роста экономики до 3,3% к 2024 году. В период после 2024 года принято допущение о сохранении темпов роста ВВП на 3,3% до 2050 года. В период с 2018 по 2028 год средняя зарплата в реальном выражении возрастет на 35%, а страховая пенсия по старости — на 25%.

Трудное решение

Закон о пенсионной реформе был подписан президентом 3 октября 2018 года. Владимир Путин в телевизионном обращении к россиянам говорил, что повышение пенсионного возраста призвано «обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед». Переходный период пенсионной реформы стартовал 1 января 2019 года и продлится в течение десяти лет.

Максимальные пенсионные границы будут установлены в 2028 году. Мужчины, родившиеся в 1963 году и позже, будут выходить на пенсию в 65 лет. Женщины, родившиеся в 1968 году и позднее, — в 60 лет. Пенсионный возраст поэтапно увеличится и для работников, имеющих право выйти на пенсию досрочно. Возраст выхода на пенсию не изменится для граждан, занятых на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, а также для женщин, имеющих пять и более детей; инвалидов по зрению первой группы и военной травмы.

Реакция граждан на пенсионную реформу привела к росту протестного потенциала и неодобрения деятельности институтов власти, снижению показателей социального оптимизма, указывали социологи. «Тяжелая реакция» россиян на пенсионную реформу стала неожиданной, признавал первый вице-премьер Антон Силуанов. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу самым трудным решением власти за последнее десятилетие.

Автор: Юлия Старостина
Теги: пенсионная реформа, уровень бедности, РАНХиГС
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