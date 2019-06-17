Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен «социальный взрыв» в связи с уровнем бедности, считает Алексей Кудрин. Устранить проблемы в экономике, по его словам, не удается из-за неспособности предпринять некоторые шаги

Алексей Кудрин (Фото: Сергей Николаев / ТАСС)

В эфире программы «Познер» глава Счетной палаты заявил, что сейчас около 12,5 млн россиян находятся за чертой бедности. По его словам, «бедность в стране стала позором». Не исключен, по его мнению, и социальный взрыв, учитывая то, что за последние годы уровень жизни в стране снизился почти на 9%, сообщает агентство ТАСС. Особенно это заметно на фоне ситуации в соседних странах, уточняет агентство.

При этом Кудрин заявил, что проблемой российской экономики является не снижение цен на нефть и даже не санкции. «Наши внутренние проблемы, наше неумение провести, или неспособность, или неготовность, может, отсутствие политической воли к некоторым шагам», — сказал глава Счетной палаты.

Кудрин указал, что России нужны преобразования, а вместо этого ситуация в экономике развивается в обратном направлении. «У нас увеличивается доля государства в экономике, уменьшается конкуренция, уменьшается частная инициатива, у нас очередные компании попадают в собственность госкомпаний или государства. Это движение назад», — считает глава Счетной палаты.

«Страна последние шесть лет не использовала свой шанс, и наша доля в мировой экономике падала. Мы не стали более конкурентоспособными и эффективными. В этом смысле мы находимся в такой ситуации застоя, экономического в первую очередь, который не дает оптимизма», — добавил глава Счетной палаты.

Нынешнее состояние Кудрин охарактеризовал как «ложную устойчивость», а медленную реакцию на задачу и вызовы жизни объяснил тем, что мы «очень неэффективны, забюрократизированы».

Выступая на одном из мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума в начале июня, Кудрин предупредил, что выполнение национальных проектов не приведет к достижению национальных целей, среди которых он перечислил снижение бедности, увеличение продолжительности жизни, высокотехнологичное производство.

Кудрин пояснил, что первыми приоритетами являются судебная и правоохранительная системы, потому что это стало острой проблемой, дестабилизирует ситуацию, налицо избирательное применение законодательства. «Сегодня это фокус для президента и правительства, здесь [надо] наводить порядок», — сказал он.