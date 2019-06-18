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Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Проблему власти не отрицают, но преувеличивать ее не стоит, заявил Песков. По подсчетам Росстата, в стране почти 19 млн бедных. Кудрин сказал, что бедность стала национальным позором
Алексей Кудрин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин считает, что ситуация, когда у людей доходы ниже прожиточного минимума, — первоочередная проблема, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Многие национальные проекты преследуют цель решить этот вопрос, добавил он.

«Я хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что действительно у нас количество людей, доходы которых сократились, это количество слегка подросло и в связи с внешней экономической конъюнктурой, и в связи с рядом экономических процессов, которые происходят в нашей экономике. В то же время говорить о росте бедности в данном случае нельзя», — сказал он.

«Формулировки насчет взрывов и так далее — не можем с этим согласиться, скорее относим это к эмоциональным проявлениям», — прокомментировал Песков слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Тот 17 июня в эфире «Первого канала» сказал, что более 12 млн россиян находятся за чертой бедности, за последние годы уровень жизни снизился, а «бедность в стране стала позором». Учитывая то, что за последние годы уровень жизни в стране снизился почти на 9%, не исключен социальный взрыв, считает Кудрин.

Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.

По мнению Кудрина, на ситуации сказывается «неумение, или неспособность, или неготовность» провести нужные преобразования. В то же время доля государства в экономике растет, конкуренция снижается, «это движение назад» считает глава Счетной палаты.

Росстат оценивает бедность как долю населения с доходами ниже прожиточного минимума. По этой методике за 2018 год бедность составила 12,9%, или 18,9 млн человек, что чуть ниже, чем за 2017 год. Однако в будущем Росстат может начать пользоваться новым методом измерения бедности на основе трех индексов.

Экономика
Росстат измерит «многомерную бедность»

Правительство поставило цель уменьшить численность людей, доходы которых ниже прожиточного минимума, до 6,6% от общей численности населения к 2024 году.

Авторы: Андрей Гатинский, Владимир Дергачев
Теги: Дмитрий Песков, Алексей Кудрин, бедность
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