Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва

Глава Счетной палаты сказал, что не прогнозировал никаких протестов, однако подтвердил, что многие могут быть обеспокоены сокращением своих доходов

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду на то, что никакого социального взрыва в России не будет. Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живет за чертой бедности.

Во вторник Кудрин заявил журналистам, что не прогнозировал никаких протестов.

«Я просто говорю, что да, когда есть почва, она связана с сокращением реальных доходов населения, и когда в 2019-ом человек живет за чертой бедности, конечно, это беспокояще, и многие граждане могут быть обеспокоены и тем самым выражать свою позицию. Я только об этом говорил», — сказал Кудрин (цитата по «РИА Новости»).

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Кудрина в интервью Владимиру Познеру, сказал, что с «формулировками насчет взрывом» в Кремле не согласны и относят их к «эмоциональным проявлениям».

Росстат оценивает бедность как долю населения с доходами ниже прожиточного минимума. По этой методике по итогам 2018 года уровень бедность составил 12,9%, за чертой бедности жило 18,9 млн человек, что чуть меньше, чем в 2017 году.