Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево

Сотрудники МВД сняли на телефон видео с камер наблюдения и распространили его. Одного из них уволили, другому объявили выговор

Фото: СК РФ

Двух сотрудников полиции наказали за утечку видеозаписи с камер наблюдения, которая была сделана в момент крушения самолета SSJ100 в Шереметьево в начале мая. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«По результатам проведенной <...> служебной проверки в отношении сотрудников линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево, снимавших и комментировавших видео горящего лайнера Superjet 100, один полицейский ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Второму объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора», — рассказали в пресс-службе.

О наказании двух сотрудников полиции сообщил также и депутат Госдумы Андрей Альшевский. Он опубликовал в своем Facebook ответ МВД, который пришел на его запрос. Из документа следует, что наказанные — капитаны МВД А. Вишняков и Д. Кудашев (имена не раскрываются). Именно Вишняков распространил видео через WhatsApp, после чего оно попало в интернет. Ролик «вызвал широкий общественный резонанс с негативными последствиями», указывается в документе.