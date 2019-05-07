Аэропорт потребовал наказать должностных лиц из-за слов об аварии SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение». В сообщении пресс-службы, поступившем в РБК, говорится, что сотрудники аэропорта к этому эпизоду отношения не имеют.

«Сотрудники группы компаний «МАШ» и авиакомпании «Аэрофлот» в данном инциденте никаким образом не фигурировали», — заявили в аэропорту.

По данному факту, как отметили в Шереметьево, служба безопасности аэропорта провела оперативное служебное расследование. «Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица <...> были бы строжайшим образом наказаны», — говорится в сообщении.