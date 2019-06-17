«Интерфакс» сообщил об отстранении пилотов сгоревшего SSJ100 от полетов

Источник информагентства утверждает, что медики пока не рекомендуют летчикам вновь садиться за штурвал

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«Аэрофлот» отстранил от полетов летчиков, управлявших самолетом Sukhoi Superjet, потерпевшим крушение в Шереметьево, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

«Медики не рекомендуют им пока садиться за штурвал», — сказал собеседник агентства, отметив, что командир погибшего лайнера и второй пилот пережили сильный стресс.

«Им предстоит пройти курс лечения, восстановления. Пока преждевременно говорить о том, смогут ли они вернуться за штурвал и когда это произойдет», — сообщил источник.

Источник РБК, знакомый с ходом расследования катастрофы, подтвердил РБК, что оба пилота в настоящее время полетов не совершают. «Как показывает практика, пилоты после катастрофы до конца расследования не допускаются к управлению самолетом, потому что нужно сперва установить причины аварии», — сказал источник. Источник, также знакомый с ходом расследования, сообщил РБК, что по указаниям медиков пилоты сейчас не допускаются к полету.