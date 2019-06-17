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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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«Интерфакс» сообщил об отстранении пилотов сгоревшего SSJ100 от полетов
Источник информагентства утверждает, что медики пока не рекомендуют летчикам вновь садиться за штурвал
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

«Аэрофлот» отстранил от полетов летчиков, управлявших самолетом Sukhoi Superjet, потерпевшим крушение в Шереметьево, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

«Медики не рекомендуют им пока садиться за штурвал», — сказал собеседник агентства, отметив, что командир погибшего лайнера и второй пилот пережили сильный стресс.

«Им предстоит пройти курс лечения, восстановления. Пока преждевременно говорить о том, смогут ли они вернуться за штурвал и когда это произойдет», — сообщил источник.

Источник РБК, знакомый с ходом расследования катастрофы, подтвердил РБК, что оба пилота в настоящее время полетов не совершают. «Как показывает практика, пилоты после катастрофы до конца расследования не допускаются к управлению самолетом, потому что нужно сперва установить причины аварии», — сказал источник. Источник, также знакомый с ходом расследования, сообщил РБК, что по указаниям медиков пилоты сейчас не допускаются к полету.

Общество
Отчет МАКа о катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево. Главное

Самолет «Аэрофлота» с бортовым номером RA-89098 потерпел крушение в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. На борту воздушного судна находились пять членов экипажа и 73 пассажира, в результате пожара, возникшего после неудачного приземления, погибли 40 пассажиров и бортпроводник.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

14 июня Международный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительную версию отчета о результатах расследования причин катастрофы. В документе описываются технические подробности случившегося и говорится, что для оценки действий экипажа «планируется проведение экспериментов на полнопилотажном тренажере».

Фотогалерея 
Сгоревший самолет убрали с полосы в Шереметьево. Фоторепортаж

Авторы: Евгений Калюков, Мария Кокорева
Теги: Sukhoi Superjet 100
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