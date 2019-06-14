Мантуров заявил о подтверждении данными МАК штатной работы систем SSJ100

Предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о катастрофе в Шереметьево подтвердил штатную работу систем сгоревшего в мае самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, при отключении автопилота в связи с ударом молнии лайнер сработал четко. «Была возможность либо продолжать полет по заданному маршруту, или находиться в зоне выработки топлива для последующей посадки, но пилот принял именно такое решение», — сказал министр.

Мантуров также отметил, что посадка до определенного момента проходила в штатном режиме. «Что касается момента посадки, то самолет рассчитан на нагрузку 3,7g, первое касание произошло с нагрузкой 2,5, второе было свыше нормы, третье было уже фатальное», — добавил он.

МАК опубликовал отчет об инциденте с SSJ100 14 июня.