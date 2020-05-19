Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля

Из-за коронавируса число организаций, которые должны были этим летом организовывать отдых для детей, сократилось более чем на 10 тыс. Однако летняя оздоровительная кампания все равно начнется, хоть и с опозданием

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Янина Голубева, передает «РИА Новости».

О планах в отношении летней оздоровительной кампании для детей Голубева рассказала в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике. По ее словам, из-за коронавируса их пришлось скорректировать. До начала эпидемии планировалось, что летом откроются порядка 45 тыс. летних лагерей и других учреждений детского отдыха. «С учетом сложившейся ситуации готовы будут к открытию в этом году только 33 347 организаций. Из них 2 214 — стационарные загородные организации», — сообщила она.

Замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина при этом отметила, что работа детских лагерей будет сопровождаться рядом ограничений.

Материал дополняется.