Умер «мебельный король» Сергей Зуев

Экс-владелец торгового комплекса «Три кита» умер 18 апреля в одной из больниц Москвы. Он был осужден по делу о контрабанде мебели, а после освобождения начал тяжбу с новыми владельцами «Трех китов»

Сергей Зуев (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Бывший «мебельный король» Сергей Зуев, которому принадлежал торговый комплекс «Три кита», умер вечером 18 апреля в 31-й горбольнице имени академика Савельевой в Москве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката бизнесмена Станислава Акимова.

«С величайшим прискорбием вынужден подтвердить данную информацию, Сергея Васильевича действительно не стало», — сказал Акимов.

По его словам, 68-летний Зуев месяц назад обратился в клинику для «дежурного» обследования желудочно-кишечного тракта, его прооперировали. Операция прошла успешно, и Зуев быстро восстанавливался, сообщил адвокат.

Он рассказал, что еще утром в четверг, 18 апреля, разговаривал с предпринимателем, и тот «был бодр, полон планов и энергии, ничто не предвещало трагического исхода». Акимов отметил, что родные сочли скоропостижную смерть Зуева как минимум странной накануне «решающей схватки» за активы «Трех китов», но уточнил, что причина смерти официально пока не установлена.

В 2010 году Наро-Фоминский городской суд приговорил Зуева к восьми годам лишения свободы по «делу «Трех китов» — о контрабанде мебели для магазинов «Гранд» и «Три кита». Бизнесмен и еще несколько человек были арестованы в 2006 году. Это дело привело к ряду громких отставок: в том же году сменилось руководство Федеральной таможенной службы (ФТС) — ее возглавил Андрей Бельянинов (в 2016 году он ушел в отставку на фоне дела о контрабанде элитного алкоголя; с 2017-го по 2020-й был председателем правления Евразийского банка развития). Тогда же досрочно сложил полномочия генпрокурор Владимир Устинов, его пост занял тогдашний министр юстиции Юрий Чайка (возглавлял Генпрокуратуру до января 2020 года, сейчас — полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе). Кроме того, были уволены руководитель Федерального агентства по особым экономическим зонам (существовало с 2005 по 2009 год) Юрий Жданов, несколько сотрудников ФСБ, в том числе два генерала, ряд высокопоставленных таможенников и др. Позднее, в 2008 году, своего поста лишился и директор Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов (умер в ноябре 2022 года) из-за прослушки по «делу «Трех китов». Сама ФСКН была упразднена в 2016-м.

Зуев вышел на свободу в 2011 году после декриминализации статьи УК, по которой был осужден, и начал тяжбу с новыми владельцами управлявшей «Тремя китами» фирмы и владевших торговым комплексом компаний в Лихтенштейне и Германии. В 2020 году Арбитражный суд Московской области вернул бизнесмену контроль над «Тремя китами». Однако потом все вышестоящие инстанции он проиграл, а также вновь оказался под следствием по делу о захвате офиса «Трех китов» и впоследствии был осужден на два года колонии-поселения условно.

В Германии и Лихтенштейне сейчас рассматриваются иски о восстановлении прав на активы. В Лихтенштейне также возбуждено уголовное дело о хищении активов.