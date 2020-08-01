Суд вернул экс-владельцу «Трех китов» контроль над торговым комплексом

Арбитражный суд Московской области встал на сторону бизнесмена Сергея Зуева. Предприниматель также написал заявление в СК и полицию о рейдерском захвате

Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

Бизнесмен Сергей Зуев вернул себе контроль над торговым комплексом «Три кита» в Одинцовском районе Подмосковья. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Московской области, который признал незаконной смену руководства ООО «ЛаМакс» — компании, управляющей ТК. Зуев ранее владел ООО через цепочку компаний, учрежденных в России и Германии.

Внимание на решение суда обратил «Коммерсантъ». Адвокат Зуева Станислав Акимов рассказал газете, что предприниматель также написал заявление в Следственный комитет и полицию, потребовав привлечь к ответственности гендиректора «ЛаМакс» Александра Мордковича, юриста Игоря Романова и других лиц.

Зуев был фигурантом так называемого дела «Трех китов», начатого в 2000 году. Оно затронуло практически все силовые структуры и суды. Таможенники возбудили уголовное дело о контрабанде мебели через крупные торговые центры. По их версии, поставщики сильно занижали вес товаров, что влияло на их стоимость, которая уменьшалась в несколько раз. Тогда под подозрение в контрабанде на несколько миллионов долларов попал и Зуев.

Предприниматель вину в контрабанде отрицал. В 2006 году его арестовали, а в 2010-м приговорили к восьми годам лишения свободы. Как сообщил «Коммерсанту» Акимов, Зуев, еще находясь под следствием, выдал Романову доверенность на управление активами. Юрист представлял интересы младшего партнера Зуева Игоря Петрухина. «В то время бизнес Сергея Зуева оказался в руках Игоря Романова, который вывел и переоформил все активы», — заявили газете представители Зуева.