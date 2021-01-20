Экс-владельца «Трех китов» задержали после возвращения из Германии

В то же время адвокат Кирилл Труханов не подтвердил задержание Зуева, передает ТАСС. «Я представляю Зуева в рамках арбитражных споров. Мне известно, что он на днях вернулся из Германии в Россию и, по моим сведениям, сейчас находится у себя дома. Факт его задержания я не подтверждаю», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к представителю Труханова.

По словам Акимова, Зуев уехал в Германию 11 января на обследование, заподозрив коронавирус. На следующий день предпринимателя объявили в федеральный розыск, несмотря на то что у него был обратный билет, сообщил адвокат.

«Трехдневная поездка на лечение за границу не может являться основанием для его объявления в федеральный розыск и задержания», — заявил Акимов, назвав задержание незаконным. По его мнению, на бизнесмена пытаются оказать давление как на участника корпоративного спора по делу о контроле над ТК «Три кита».

Сам Зуев в беседе с изданием заявил, что «никакого самоуправства не было». Сейчас он находится в своем доме в Подмосковье, сообщил Forbes.

По словам Акимова, уголовное дело против Зуева завели по заявлению Александра Мордковича — генерального директора компании «Ламакс», управляющей «Тремя китами». Мордкович в беседе с Forbes подтвердил эту информацию. По его словам, причиной послужил «захват» торгового центра Зуевым и его людьми. В конце июля 2019 года суд вернул предпринимателю контроль над «Тремя китами», признав ничтожным решение о назначении Мордковича директором комплекса.

«Они возвращают 1990-е годы!» — заявил Мордкович. Он утверждает, что действия Зуева и его команды принесли ему и «Ламаксу» многомиллионный ущерб. Сейчас Мордкович, по его словам, вновь управляет «Тремя китами»: команда Зуева якобы ушла после того, как следователи начали работу по его заявлению.

Зуев был фигурантом так называемого дела «Трех китов», начатого в 2000 году. Оно затронуло почти все силовые структуры и суды. Таможенники завели уголовное дело о контрабанде мебели через крупные торговые центры. По их версии, поставщики значительно занижали вес товаров, из-за чего их стоимость уменьшалась в несколько раз. Тогда под подозрение в контрабанде на несколько миллионов долларов попал и Зуев.

Бизнесмен отрицал вину в контрабанде. В 2006 году его арестовали и в 2010-м приговорили к восьми годам лишения свободы. В 2011 году предпринимателя освободили от наказания из-за декриминализации статьи, по которой он получил срок.

Выйдя на свободу, Зуев узнал, что уже не имеет отношения к созданному им торговому комплексу, и начал борьбу за возврат имущества. По словам Акимова, речь идет о «классической рейдерской схеме». Ее, как утверждает Зуев, организовал юрист, который работал на него и его партнера.