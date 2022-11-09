Умер экс-глава ФСКН Виктор Черкесов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 60,82 (-0,08) Инвестиции, 08 ноя, 16:17
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 60,98 (-0,26) Инвестиции, 08 ноя, 16:17
ФСБ назвала арестованного в 2016 году Штыбликова полковником ГУР Украины Политика, 11:13
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 11:01
Ковидные ограничения дорого обходятся рынку КНР. Чем это грозит Китаю Pro, 11:00
Захарова не увидела желания США побуждать Киев к конструктивному диалогу Политика, 10:58
МВД объявило в розыск главреда Republic Дмитрия Колезева Политика, 10:54
Кучеров повторил лучшую результативную серию сезона НХЛ Спорт, 10:44
Обвиняемого в покушении на убийство экс-чемпиона UFC освободили под залог Спорт, 10:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Калифорнии загорелся нефтеперерабатывающий завод. Видео Общество, 10:42
«ПСБ Лизинг» увеличил объемы льготного лизинга автотранспорта в три раза Пресс-релиз, 10:41
Курс биткоина обновил минимум за два года Крипто, 10:40
Вышла God of War: Ragnarok. Ее уже назвали лучшей игрой всех времен Life, 10:36
Выборы в конгресс США. Главное Политика, 10:36
В Донецке под обстрел попал рейсовый автобус Политика, 10:35
Распродажи в ноябре-2022: как заработать на маркетплейсах вопреки кризису Pro, 10:32
Общество ,  
0 

Умер экс-глава ФСКН Виктор Черкесов

Бывший глава ФСКН Виктор Черкесов умер на 73-м году жизни
Ему было 72 года. О месте и времени прощания и похорон с Черкесовым не сообщается
Виктор Черкесов
Виктор Черкесов (Фото: Александр Хинштейн / Telegram)

Бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО Генерал-полковник Виктор Черкесов умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Высказал вдове свои соболезнования. Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память», — написал он.

В 2007 году Черкесов написал для «Коммерсанта» статью «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев», в которой рассказал о «междоусобице» спецслужб. Он говорил о «чекистском крюке», на котором «удержалось» постсоветское общество, а также дал оценку аресту ответственных чиновников Федеральной службы наркоконтроля.

В этот период он занимал пост председателя Госкомитета России по контролю за незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

«Выносить такого рода проблемы в СМИ считаю некорректным. И если кто-то действует таким образом, предъявляет такого рода претензии о войне спецслужб, сам сначала должен быть безупречным», — прокомментировал «Коммерсанту» статью Владимир Путин.

Спустя несколько месяцев Черкесов был назначен руководителем Рособоронпоставки. По словам источника «Ведомостей, близкого к Минобороны, это была «мягкая отставка».

Виктор Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде. В 1973 году он окончил юридический факультет Ленинградского университета. Черкесов служил в Ленинградском управлении КГБ.

С 1992 года он занимал пост главы управления Министерства безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а в 1998 года Черкесов стал первым заместителем директора ФСБ, которое тогда возглавлял Владимир Путин.

Весной 2000 года участвовал в избирательной кампании Путина, работал в его предвыборном штабе. В мае 2000 года был назначен полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе, член Совета безопасности России.

Он также баллотировался в Госдуму шестого созыва от фракции КПРФ, был первым зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
наркоконтроль
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter