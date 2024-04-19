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«Аэрофлот» отменил рейс в Дубай из-за ограничения в работе аэропорта

«Аэрофлот» отменил рейс в Дубай из-за ограничения в работе аэропорта и потопа
Три дня назад на Дубай обрушился сильнейший ливень, за день в городе выпала годовая норма осадков. В аэропорту ввели ограничение на число прибывающих рейсов, поэтому «Аэрофлот» отменил некоторые перелеты из Москвы и обратно
Фото: Alexander Cornwell / Reuters
Фото: Alexander Cornwell / Reuters

Из-за введенного на двое суток ограничения на работу аэропорта в Дубае из-за обрушившегося на город мощного ливня «Аэрофлот» скорректировал расписание полетов.

«Рейсы SU524/525 за 20 апреля авиакомпания вынуждена отменить. Пассажиров перебронируют на другие рейсы в этот же день, которые будут выполнены на самолетах большей вместимости. Также пассажиры могут переоформить вылет на другую дату», — сообщила авиакомпания.

На 20 апреля у «Аэрофлота» запланировано еще по два рейса Москва — Дубай и обратно.

«Аэрофлот» отменил рейс в Дубай из-за ограничения в работе аэропорта
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Об ограничении числа прибывающих рейсов с 12:00 по местному времени (11:00 мск) аэропорт Дубая сообщил 19 апреля, режим будет действовать 48 часов. Это было сделано на фоне «беспрецедентных погодных условий» — 16 апреля на город обрушился мощный ливень.

Россияне сообщили, что в аэропорту Дубая им перестали давать воду и еду
Общество
Фото:Borja Sanchez Trillo / Getty Images

В Дубае к вечеру вторника выпала более чем годовая норма осадков — 12 см. Были затоплены дороги, торговые центры и аэропорт: там ограничили вылет и прилет самолетов, а «Аэрофлот» перенес вылет трех рейсов из Дубая в Москву.

Очевидцы рассказали РБК, что в городе наступил «полный коллапс» с транспортом: не ходили автобусы, было закрыто метро, не получалось вызвать такси. Некоторые жаловались, что застряли в торгово-развлекательном центре Dubai Mall, выбраться оттуда можно было, лишь найдя кого-то, кто заберет на машине.

В международном аэропорту Дубая застряли многие пассажиры. Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что речь идет о 2,5 тыс. человек. Россияне, оказавшиеся там, пожаловались РБК, что в терминале не хватало сидячих мест, туристов не выпускают из аэропорта, а забрать чемодан из багажа не разрешают. Также они жаловались на «информационный вакуум» — о статусе рейсов в аэропорту не информировали. Во время перерегистрации на другие рейсы, в том числе те, что состоятся через несколько дней, была давка. Кроме того, пассажирам перестали давать еду и воду.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дубай Аэрофлот ливень подтопление задержки рейсов
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