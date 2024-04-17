Россияне рассказали о давке и «информационном вакууме» в аэропорту Дубая

Пассажирка о ситуации в аэропорту Дубая: такой давки я не видела очень давно

Некоторые туристы застряли в аэропортах ОАЭ более чем на сутки, жилье им не предоставили, информации о вылетах также нет. Они рассказывают, что после предложения перерегистрировать рейс на стойке образовалась давка

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Некоторые россияне больше суток находятся в аэропортах ОАЭ из-за транспортного коллапса, вызванного сильными дождями, информация на табло не обновляется, а в гостиницы их не селят, сообщили РБК застрявшие в Эмиратах российские туристы.

Ситуация в аэропорту

Очевидица Дарья рассказала, что вместе с мужем находится в аэропорту Дубая более суток, там очень много людей и не хватает сидячих мест. По ее словам, из аэропорта туристов не выпускают, чемодан из сданного багажа получить тоже нельзя.

«Самочувствие ужасное, потому что столько времени негде прилечь, вытянуть ноги, хотя бы часок поспать и полноценно перекусить. А впереди еще неизвестное количество часов ожидания. Самое ужасное, что здесь полный информационный вакуум. О том, что рейс отменили, мы узнали из Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена) авиакомпании Flydubai, ни на табло, ни в голосовом виде об этом не оповещали. После этой новости мы стали узнавать, как надолго мы тут, что нам делать с билетами, будут ли нас кормить и вывезут ли нас на ночлег. Ни на один вопрос ответа не было. Ни турагент, ни отельный гид туроператора не могли ничего нам сказать. В самом же аэропорту, повторюсь, не было ни единого за эти сутки объявления», — рассказала Дарья.

По ее словам, часть людей на стойке перерегистрировала свой рейс, однако билеты давали вылетом через день или даже три дня. Кроме того, закончились билеты до Казани до конца недели и людям пришлось менять билеты на Москву.

«Когда информация о том, что билеты меняют, распространилась, к этой стойке набежало очень много людей, толпа друг друга давила, все ругались, дрались, мужчины поднимали руки на незнакомых женщин, чтобы быстрее поменять свой билет. Кто-то боялся менять билет, потому что не понимал, где будет жить ближайшие дни до вылетa и обязательно ли менять этот билет, — возможно, нас как-то автоматически посадят в ближайший самолет до нужного города. Плюс часть сотрудников аэропорта говорили, что менять ничего не нужно, ждите утра. У нас получилось в этой очереди поменять билет к 8:00, это примерно восемь часов после начала. Обещают, что в 20:00 сегодня мы вылетим», — сообщила Дарья.

О давке на стойке перерегистрации рассказала РБК и другая пассажирка FlyDubai, Наталья. «Сарафанное радио сообщает, что нужно перерегистрировать билеты. Такой давки я не видела очень давно! Некоторым пассажирам перерегистрировали билеты с 16 апреля аж на 19 апреля. Потом выясняется, что нас, пассажиров, готовы разместить в отелях. Бежим отменять прохождение паспортного контроля, забираем багаж. В итоге с 2:00 по настоящее время ждем. Мест нет, каждый сидит на персональной багажной тележке вместе с чемоданами. Конкретно мой вылет должен был состояться в 20:10. В аэропорт приехали около 17:00», — рассказала она.

Как сообщила очевидица Дарья, пассажиров не кормили, не давали воду, все за свой счет. Наталья заявила, что некоторых пассажиров накормили, но далеко не всех. Гостиницы туристам не предоставляли.

Пассажирка «Уральских авиалиний» Анастасия рассказала, что более суток ожидает вылета в Москву. «Нас, к большому сожалению, не разместили в гостинице, как должны были при длительной задержке, не предоставили никакой трансфер. Нас один раз покормили в «Макдональдсе», выдали два раза, если не ошибаюсь, воду. Сегодня утром, ну как утром, в 11:00 детям выдали йогурты с круассанами. Ну, взрослых там, кого, видимо, успели, тех снабдили тоже водичкой», —отметила очевидица Анастасия.

Россиянка Ксения, которая в аэропорту Шарджи ожидает вылета рейсом AlArabia, сообщила, что с вечера 16 апреля пассажиры не получили никакой внятной информации от авиакомпании.

«Сначала нам сказали, что к 7:00 нужно подойти на стойку информации авиакомпании, для того чтобы перерегистрировать свои посадочные талоны на другой рейс. В итоге сделать это не было возможным, потому что на стойках наш рейс не единственный, который отменяется. Здесь отменяются все рейсы и в Индию, и в Бангладеш, и в общем куда угодно. В основном здесь, в той зоне аэропорта, где мы находимся, в основном пакистанцы, индийцы, египтяне и в общем все разные народности. Все эти рейсы периодически переносятся, откладываются, отменяются в основном. И весь этот народ скапливается в аэропорту», — рассказала она. Из питания пассажирам, по словам Ксении, дали один пакет, где было два стакана воды, два пакета сока, пачка с двумя песочными печенками и один круассан. В гостиницу на время ожидания их тоже не заселили.

Проблемы с такси и транспортом

Очевидцы также рассказали РБК, что такси в Дубае еще работает «непрогнозируемо», движение транспорта затруднено. Туристка Анна отметила, что почти недоступен заказ такси в черте города.

«Мы находимся в аэропорту Аль-Мактум [в Дубае], доехали сюда проблематично, часа полтора ехали из отеля на частной машине, потому что ни одна машина такси не хотела приезжать. Трассы затоплены, много утонувших машин, до аэропорта доехали не по главной дороге, а по маленьким дорожкам в районе самой территории, где, видимо, происходит грузовая логистика», — рассказал очевидец Артем.

Очевидица Елизавета, которая жила в Дубае и вылетает из Абу-Даби, сообщила, что там вылеты не задерживаются, но такси подорожало. «На некоторых частях дорог затоплено, но доехали, по цене берут больше обычной стоимости в два-три раза. Вылеты тут без задержек. Уже в аэропорту все хорошо», — рассказала она.

Накануне в ОАЭ прошли сильные дожди. Выпадение годового объема осадков (около 12 см) привело к подтоплению дорог, а также здания и взлетных полос аэропорта Дубая. Множество рейсов отложили или отменили.