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Россияне сообщили, что в аэропорту Дубая им перестали давать воду и еду

Более 2,5 тыс. россиян остаются в аэропорту Дубая в ожидании рейсов
Фото: Borja Sanchez Trillo / Getty Images
Фото: Borja Sanchez Trillo / Getty Images

Россияне, застрявшие в аэропорту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за сильного ливня, перестали получать воду и питание, им негде разместиться в ожидании вылета, сообщила РБК глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, около 2,5 тыс. пассажиров, по предварительной оценке, оказались лишены возможности вылететь запланированными рейсами из-за стихийного бедствия в ОАЭ. При этом в стерильной зоне находятся не менее нескольких сотен человек.

Ломидзе отметила, что в АТОР поступили десятки писем и звонков от людей, остающихся в аэропорту. «Большая часть [пассажиров] находится в стерильной зоне. У пассажиров нет внятной информации даже об ориентировочном времени вылета. Если в первой половине дня 16 апреля небольшой части пассажиров предоставлялись размещение, вода и питание, то со второй половины дня этого уже не происходило», — сказала она.

Россияне сообщили, что в аэропорту Дубая им перестали давать воду и еду
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АТОР направила официальные обращения в российские и эмиратские авиакомпании с просьбой оперативно принять меры и предоставить пассажирам все, что полагается в таких случаях, сказала глава ассоциации.

«Мы понимаем, что обрушившийся ливень парализовал работу всех служб в ОАЭ, дороги размыты и, вероятно, есть сложности с доставкой питания и воды в аэропорты. Но хотя бы информацию пассажирам можно было бы предоставить», — добавила Ломидзе.

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Согласно данным FlightAware, в главном аэропорту Дубая 16 апреля было отменено 62 рейса, задержано более 600.

Утром 17 апреля авиакомпания Emirates временно прекратила регистрировать пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Дубая. Компания flydubai, отменявшая все рейсы на среду, частично возобновила полеты. «Аэрофлот» также скорректировал порядок вылетов рейсов из дубайского аэропорта. По информации пресс-службы «Уральских авиалиний», поступившей в РБК, отложенный накануне рейс будет отправлен позже, сегодняшние борта вылетают по расписанию.

В ночь на 16 апреля на Объединенные Арабские Эмираты обрушились ливни, один из самых больших транспортных узлов в мире — международный аэропорт Дубая затопило. По данным Национального метеорологического центра ОАЭ, на территории страны выпало самое большое количество осадков за последние 75 лет. В Дубае оказались затоплены дороги и торговые центры, а также станция метро Onpassive. К вечеру вторника, 16 апреля, выпала годовая норма осадков — 12 см.

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Теги
ОАЭ Дубай аэропорты АТОР
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