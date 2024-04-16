«Аэрофлот» перенес рейсы из Дубая в Москву из-за ливней в ОАЭ
«Аэрофлот» перенес время вылета трех рейсов из Дубая в Москву из-за сильных дождей в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в телеграм-канале.
Речь идет о трех рейсах:
- SU525 должен улететь 17 апреля ориентировочно до 4:10 (3:10 мск) по местному времени. Согласно данным онлайн-табло столичного аэропорта Шереметьево, самолет улетит из Дубая в 13:20 и сядет в Москве в 18:00 17 апреля;
- SU521 должен улететь ориентировочно до 4:40 по местному времени. В Москву прилетит в 20:50;
- SU527 должен улететь ориентировочно до 5:10 по местному времени. В Москве будет в 9:37.
Ранее вечером 16 апреля Международный аэропорт Дубая объявил о приостановке полетов до улучшения погодных условий. Однако спустя 25 минут сообщил о возобновлении работы. При этом с утра 45 рейсов были отменены, а три — перенаправлены в другие близлежащие аэропорты.
В ночь на 16 апреля на Объединенные Арабские Эмираты обрушились ливни, затопив участки основных автомагистралей. Также из-за сильного порывистого ветра в Международном аэропорту Дубая были отложены некоторые рейсы. Затопило станцию метро Onpassive в центре столицы. За день в городе выпало более 12 см осадков, что является типичным средним показателем за год в ОАЭ, отмечает Associated Press. Из-за урагана закрылись несколько школ. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям призвало жителей оставаться дома.
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