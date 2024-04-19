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Аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов

Международный аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов
Из-за «беспрецедентных погодных условий» аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов. 16 апреля, когда шквал обрушился на город, аэропорт временно приостанавливал работу
Фото: Alexander Cornwell / Reuters
Фото: Alexander Cornwell / Reuters

Международный аэропорт Дубая, являющийся одним из крупнейших транспортных хабов в мире, решил ограничить число прибывающих рейсов с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 19 апреля на 48 часов. Об этом сообщила компания-оператор аэропорта Dubai Airports в соцсети X (ранее Twitter).

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы поддержать гостей, пострадавших от задержек, вызванных недавними беспрецедентными погодными условиями. Однако в связи с продолжающимися перебоями в работе и для ускорения процесса восстановления мы временно ограничиваем количество прибывающих рейсов с полудня 19 апреля на 48 часов», — говорится в заявлении Dubai Airports.

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Мощный ливень обрушился на Дубай в ночь на 16 апреля. Очевидцы рассказывали РБК, что в городе случился «полный коллапс»: в городе не работала подземка и не ходили автобусы. Люди начали организовываться в чатах, чтобы помочь друг другу добраться до нужного места, поскольку вызвать такси было невозможно.

В тот же день аэропорт Дубая полностью прерывал работу на 25 минут из-за затопления, а затем со сбоями возобновил отправку рейсов. Ситуацию осложняло то, что подъезды к аэропорту были затоплены или заблокированы. Из-за непогоды в аэропортах ОАЭ более чем на сутки застряли около 3 тыс. российских туристов, в самой воздушной гавани возникли давки на стойках регистрации.

«Такой давки я не видела очень давно! Некоторым пассажирам перерегистрировали билеты с 16 апреля аж на 19 апреля. Потом выясняется, что нас, пассажиров, готовы разместить в отелях. Бежим отменять прохождение паспортного контроля, забираем багаж. В итоге с 2:00 по настоящее время ждем. Мест нет, каждый сидит на персональной багажной тележке вместе с чемоданами», — рассказывала РБК пассажирка FlyDubai Наталья.

Аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов
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Накануне Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что задержанные авиарейсы в Дубае начали отправляться, ситуация постепенно стабилизируется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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