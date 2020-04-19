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Пандемия коронавируса ,  
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Число умерших от коронавируса в мире превысило 160 тыс. человек

C начала пандемии от коронавируса умерли более 160 тыс. человек. Больше всего жертв зарегистрировано в США, следом за которыми идут Испания и Италия. Эти же страны входят в тройку лидеров по числу случаев заражения COVID-19
Фото: Jean-Francois Badias / AP

Число жертв коронавируса в мире превысило 160,7 тыс. человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.

По количеству умерших от заболевания лидируют США — 38,9 тыс. человек. Из них 13,1 тыс. скончались в городе Нью-Йорке, ставшим очагом распространения коронавируса в стране. На втором месте по числу жертв находится Италия — 23,2 тыс. человек, следом за ней идет Испания с 20,6 тыс. умерших.

США лидируют и по количеству заразившихся: в них зарегистрировано почти 735 тыс. случаев заболевания. Это больше, чем в Испании (194,4 тыс.), Италии (175,9 тыс.), Франции (152,9 тыс.) и Германии (143,7 тыс.) вместе взятых. Именно в таком порядке европейские страны расположились следом за США по числу подтвержденных случаев заражения.

Россия в этом списке занимает 11-е место. За прошедшие сутки число заразившихся в ней увеличилось на 4785 человек и достигло 36 793. Случаи заболевания выявили во всех регионах страны. Умерли с начала эпидемии в России 313 человек, выздоровели более 3 тыс.

В Китае за сутки выявили 16 зараженных коронавирусом
Общество

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, несмотря на улучшение обстановки с коронавирусом в некоторых странах, пандемия еще не достигла своего пика. В частности, неоднородная ситуация складывается в европейских странах, в одних из которых число заразившихся снижается, а в других, например в Турции и Великобритании, наоборот, растет.

Комментируя ситуацию в Китае, из которого в конце прошлого года началось распространение коронавируса, Харрис отметила, что 90% новых случаев в стране являются завозными. Так, за прошедшие сутки в КНР выявили 16 новых заразившихся, из которых девять приехали из-за границы.

Власти Китая при этом заявили, что в целом смогли остановить распространение коронавируса, однако местные ученые допускают вторую волну заболевания. По словам руководителя группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжана Вэньхуна, она может начаться в ноябре. Коронавирус более приспособлен к низким температурам, и есть вероятность, что зимой он будет распространяться быстрее, пояснил он.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, жертвы, смертность
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