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В Китае за сутки выявили 16 зараженных коронавирусом

Девять из 16 новых заразившихся прибыли из-за границы, сообщили власти. За прошедшие сутки в Китае не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса
Фото: Mark Schiefelbein / AP

За последние сутки в материковом Китае зафиксировали 16 новых случаев заражения коронавирусом, девять из которых оказались завозными, сообщает Национальная комиссия по вопросам здравоохранения КНР.

За прошедшие сутки в стране не умер ни один пациент с COVID-19. Лечиться от него в Китае продолжает 1041 человек, 85 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

С начала эпидемии в КНР коронавирусом заразились свыше 82,7 тыс. человек, из них более 1,5 тыс. прибыли из-за границы. Умерли от вызванных COVID-19 осложнений 4632 человека, выздоровели — более 77 тыс., следует из данных комиссии.

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Китай стал источником новой коронавирусной инфекции. Первые случаи заражения были выявлены в городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года. В конце марта власти страны сообщили, что в целом смогли остановить распространение коронавируса.

На фоне эпидемии ВВП Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8%, сообщала South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР. Снижение показателя оказалось сильнее, чем ожидали экономисты: в конце февраля Pacific Investment Management Co. прогнозировала, что сокращение китайской экономики из-за коронавируса в указанный период может составить 6% ВВП, писал Bloomberg.

По данным SCMP это первое сокращение ВВП Китая с 1976 года. Reuters, в свою очередь, указывает, что такое сокращение для КНР первое с 1992 года, когда страна начала вести официальные подсчеты ВВП в квартальном исчислении.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом Китай находится на седьмом месте. Лидируют по этому показателю США, в которых COVID-19 заразились 734,5 тыс. человек. Следом за ними идет Испания со 194,4 тыс. заболевших, а третье место по их числу занимает Италия — 175,9 тыс. человек.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Китай, коронавирус
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