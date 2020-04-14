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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ заявили об отсутствии пика коронавируса в мире

В Европе ситуация очень неоднородная. Если в некоторых странах наблюдается снижение числа заболевших, то в Великобритании и Турции положение продолжает ухудшаться
Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Ситуация с распространением коронавируса в некоторых странах начала улучшаться, однако своего пика пандемия в мире не достигла. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

По ее словам, 90% всех новых случаев заражения приходится на страны Европы и США. При этом в Европе ситуация неоднородная. Если в некоторых государствах наблюдается небольшое снижение числа заболевших, то в Великобритании и Турции оно, наоборот, продолжает увеличиваться.

Комментируя ситуацию в Китае, представитель ВОЗ отметила, что 90% новых случаев в этой стране являются завозными. В первоначальных очагах распространения инфекции ситуация остается достаточно стабильной.

Также представитель ВОЗ выразила сомнение в том, что вакцину от коронавируса удастся сделать в ближайшие 12 месяцев.

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Накануне руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун предположил, что полностью победить коронавирус до конца года не удастся. По его мнению, в ноябре мир ожидает новая волна распространения эпидемии, однако ее последствия будут уже не такими губительными. Китайский специалист отметил, что больше всего от второй волны пострадают страны Африки и Южной Америки с их несовершенными системами здравоохранения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились 1,95 млн человек. Большего всего инфицированных в США (582,5 тыс.), Испании (170 тыс.), Италии (159,5 тыс.), Франции (137,8 тыс.) и Германии (130 тыс.). 119,8 тыс. человек умерли, 458,5 тыс. выздоровели.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ВОЗ, пандемия
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