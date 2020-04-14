В ВОЗ заявили об отсутствии пика коронавируса в мире

В Европе ситуация очень неоднородная. Если в некоторых странах наблюдается снижение числа заболевших, то в Великобритании и Турции положение продолжает ухудшаться

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Ситуация с распространением коронавируса в некоторых странах начала улучшаться, однако своего пика пандемия в мире не достигла. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

По ее словам, 90% всех новых случаев заражения приходится на страны Европы и США. При этом в Европе ситуация неоднородная. Если в некоторых государствах наблюдается небольшое снижение числа заболевших, то в Великобритании и Турции оно, наоборот, продолжает увеличиваться.

Комментируя ситуацию в Китае, представитель ВОЗ отметила, что 90% новых случаев в этой стране являются завозными. В первоначальных очагах распространения инфекции ситуация остается достаточно стабильной.

Также представитель ВОЗ выразила сомнение в том, что вакцину от коронавируса удастся сделать в ближайшие 12 месяцев.