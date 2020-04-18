В России за сутки выявили более 4,7 тыс. новых пациентов с коронавирусом

Общее количество зараженных превысило 36 тыс. человек. Количество умерших пациентов с коронавирусом выросло до 313 человек. За сутки в России зарегистрировали 40 смертей с COVID-19, 21 случай — в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 4785 новых зараженных коронавирусом в 79 регионах. Об этом сообщает оперштаб. Общее число пациентов с COVID-19 выросло до 36 793 человек. Коронавирус выявили во всех регионах страны.

При этом число выздоровевших выросло до 3057 человек. За сутки из больниц выписали 467 пациентов.

Наибольшее число зараженных по-прежнему фиксируется в Москве. За прошедшие сутки там зарегистрировали 2649 новых случаев, всего в регионе 20754 заболевших. На втором месте находится Московская область. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 428 новых зараженных, их общее число выросло до 3954 человек. Первую тройку замыкает Санкт-Петербург (129 новых случаев), где всего зафиксировали 1646 заболевших.