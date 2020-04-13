В Китае предсказали вторую волну коронавируса в ноябре

Специалист из Шанхая уверен, что полностью победить болезнь не удастся, а после возвращения холодов ситуация вновь может ухудшиться

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Вторая волна распространения коронавирусной инфекции наступит в ноябре. Такое мнение в интервью высказал руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун, сообщает издание Sina.

Специалист объяснил свою позицию тем, что COVID-19 более приспособлен к низким температурам, а потому есть вероятность, что зимой будет распространяться быстрее.

При этом Чжан Вэньхун высказал уверенность, что следующая волна будет уже не такой стремительной. Основные проблемы, по его словам, могут возникнуть в странах Африки и Южной Америки, где система здравоохранения не обладает достаточными ресурсами для борьбы с болезнью.

В конце марта эксперт в интервью изданию People’s Daily предположил, что глобальное распространение коронавируса прекратится ближе к июню, однако полностью победить болезнь в этом году не удастся.