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Дело Навального ,  
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Суд назначил первый реальный срок участнику митинга 23 января в Москве

Участника акции приговорили к двум годам колонии общего режима. По версии следствия, мужчина несколько раз ударил силовика на Страстной улице
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Тверской районный суд Москвы приговорил Тимура Салихова к реальному сроку за нападение на силовиков во время несанкционированной акции протеста, которая прошла в столице 23 января. Об этом говорится в Telegram-канале московских судов.

«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщил пресс-секретарь Тверского районного суда.

В Москве начались задержания на акции протеста в поддержку Навального
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Салихова признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти). Это первый случай, когда суд назначил реальный срок по делу о зимних акциях в Москве.

По версии следствия, Салихов, находясь на Страстной улице во время несанкционированного митинга 23 января, «нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища». Мужчина полностью признал вину.

В Москве задержали подозреваемого в нападении на силовика на митинге
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Несогласованные протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в России 23 января, 31 января и 2 февраля. По данным «ОВД-Инфо», 23-го в столице задержали 1558 человек, 31 января — 1871 человека и 2 февраля в Москве были задержаны 1236 человек. В середине февраля в МВД рассказали, что после акций протеста было возбуждено 90 уголовных дел.

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Самого Навального задержали 17 января по возвращению в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение и восстанавливался после отравления. ФСИН потребовала заменить его условный срок на реальный по делу «Ив Роше», обвинив в нарушении условий испытательного срока — оппозиционер не отмечался в ведомстве, когда находился в ФРГ. Суд 2 февраля согласился с этим. В общей сложности Навальный проведет в колонии два года шесть месяцев и две недели.

Автор
Анна Громова
суд приговор Москва протесты
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