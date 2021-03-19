Суд назначил первый реальный срок участнику митинга 23 января в Москве

Участника акции приговорили к двум годам колонии общего режима. По версии следствия, мужчина несколько раз ударил силовика на Страстной улице

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Тверской районный суд Москвы приговорил Тимура Салихова к реальному сроку за нападение на силовиков во время несанкционированной акции протеста, которая прошла в столице 23 января. Об этом говорится в Telegram-канале московских судов.

«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщил пресс-секретарь Тверского районного суда.

Салихова признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти). Это первый случай, когда суд назначил реальный срок по делу о зимних акциях в Москве.

По версии следствия, Салихов, находясь на Страстной улице во время несанкционированного митинга 23 января, «нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища». Мужчина полностью признал вину.