В Москве задержали подозреваемого в нападении на силовика на митинге

Фото: Владислав Шатило / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на несогласованной акции протеста 23 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на акции протеста молодой человек ударил сотрудника Росгвардии вблизи улицы Большая Дмитровка.

«В настоящее время подозреваемый доставлен в подразделение ведомства, с ним проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

Несогласованные протеста в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января, 31 января и 2 февраля. На них, по данным правозащитников, было задержано более 10 тыс. человек. Протестующие требовали освободить вернувшегося из Германии политика.