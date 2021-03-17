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Дело Навального ,  
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В Москве задержали подозреваемого в нападении на силовика на митинге

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на несогласованной акции протеста 23 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на акции протеста молодой человек ударил сотрудника Росгвардии вблизи улицы Большая Дмитровка.

«В настоящее время подозреваемый доставлен в подразделение ведомства, с ним проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

Несогласованные протеста в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января, 31 января и 2 февраля. На них, по данным правозащитников, было задержано более 10 тыс. человек. Протестующие требовали освободить вернувшегося из Германии политика.

Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В феврале заменил условный срок Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Позже суд отклонил апелляцию адвокатов Навального, в то же время сократив ему срок реального заключения на полтора месяца, до двух лет шести месяцев и двух недель. Оппозиционер не признал вину и связал преследование с политической деятельностью. Позже его этапировали во Владимирскую область, где он будет отбывать срок в ИК-2 в городе Покров.

В середине февраля в МВД рассказали, после акций протеста было возбуждено 90 уголовных дел.

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