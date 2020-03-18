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Пандемия коронавируса ,  
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Ростуризм оценил число российских туристов за границей

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Около 100 тыс. организованных туристов из России находятся за рубежом, Ростуризм просит их поддерживать связь с консульствами и туроператорами, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Ростуризм настоятельно рекомендует всем российским туристам, включая организованных, в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства МИД России на территории этих стран, держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями для определения вариантов возврата в Россию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, большинство организованных туристов находятся в странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, а также в Турции. При этом из тех стран, которые не закрыты в связи с распространением коронавируса, туристы возвращаются в соответствии с купленными билетами. Вернуться в Россию организованные туристы должны в соответствии с ранее выписанными билетами, либо туроператор предложит им альтернативные варианты вылета.

Кроме того, Ростуризм обновил список стран, куда ограничен въезд иностранных граждан в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении ведомства. К списку добавили Чили, где запрет на въезд введен с 18 марта.

Ростуризм напомнил об отсутствии ограничений на путешествия по стране
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В ведомстве также напомнили о временном ограничении авиасообщения со всеми странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы этих государств и обратно. Также не рекомендованы к посещению Китай, Италия, Южная Корея и Иран. Еще в более чем 30 странах действуют различные ограничения на въезд иностранцев.

Ранее почетный президент Российской ассоциации туриндустрии (РАТ) Сергей Шпилько заявил, что ситуация с ограничениями из-за коронавируса и их возможное расширение, которое коснется выездного и въездного туризма, может привести к сокращениям в турбизнесе и гостиничном хозяйстве.

Правительство России уже приняло решение по отсрочке взыскания налоговых платежей в туристической отрасли. Также туристические компании до конца года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности.

Теги: туризм, Ростуризм, коронавирус
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