Число выездов российских туристов за границу сократилось более чем вдвое

Глава Ростуризма назвала ситуацию, сложившуюся на туристическом рынке из-за коронавируса, беспрецедентной

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Туристический поток из России за границу сократился на 60%, число въезжающих в Россию туристов из других стран уменьшилось на 25–30%, заявила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, сообщает «РИА Новости». Столь резкий спад она связала с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

«Ситуация с коронавирусом действительно беспрецедентная. Мировая и российская туриндустрия с подобным еще не сталкивались», — отметила Догузова.

По ее словам, единственный сегмент, в котором существенного спада пока не видно, это внутрироссийский туризм. По данным Ростуризма, во время длинных выходных в начале марта наиболее популярные российские направления России — Краснодарский край, Крым, Калининград — были забронированы на 100%.

«Люди ездят по стране и, уверена, будут продолжать ездить», — отметила Догузова (цитата по ТАСС).