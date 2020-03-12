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Число выездов российских туристов за границу сократилось более чем вдвое

Глава Ростуризма назвала ситуацию, сложившуюся на туристическом рынке из-за коронавируса, беспрецедентной
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Туристический поток из России за границу сократился на 60%, число въезжающих в Россию туристов из других стран уменьшилось на 25–30%, заявила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, сообщает «РИА Новости». Столь резкий спад она связала с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

«Ситуация с коронавирусом действительно беспрецедентная. Мировая и российская туриндустрия с подобным еще не сталкивались», — отметила Догузова.

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По ее словам, единственный сегмент, в котором существенного спада пока не видно, это внутрироссийский туризм. По данным Ростуризма, во время длинных выходных в начале марта наиболее популярные российские направления России — Краснодарский край, Крым, Калининград — были забронированы на 100%.

«Люди ездят по стране и, уверена, будут продолжать ездить», — отметила Догузова (цитата по ТАСС).

Она пообещала, что ее ведомство поддержит туроператоров, чтобы не допустить повторения волны банкротств 2014 года.

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В конце февраля Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила об угрозе коллапса на туристическом рынке, который может создать «угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий».

Через несколько дней исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что к концу летнего сезона российский рынок может не досчитаться около 30% работающих в регионах маленьких и средних туркомпаний, при этом без работы могут остаться 5–7 млн человек.

Автор: Евгений Калюков
Теги: туризм, Ростуризм, коронавирус
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