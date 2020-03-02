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Ростуризм попросит авиакомпании вернуть деньги за билеты в Италию и Корею

Ростуризм озвучил меры по поддержке туроператоров, которые терпят убытки из-за коронавируса. Ведомство попросит авиаперевозчиков вернуть турфирмам деньги за билеты в страны, поездки в которые не рекомендуются
Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Ростуризм обратится к Минтрансу и Росавиации с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть туроператорам деньги за билеты в страны, от посещения которых российские власти посоветовали воздержаться из-за коронавируса. Об этом сообщил журналистам представитель туристического ведомства по итогам состоявшегося в понедельник, 2 марта, заседания Общественного совета Ростуризма.

На встрече руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о мерах, которые ведомство предлагает, чтобы поддержать туристический рынок в условиях распространения коронавируса. Помимо обращений к чиновникам, ответственным за авиаперевозки, Ростуризм также пообещал направить письма в страны, куда россиянам посоветовали не ездить, «чтобы зарубежные отельеры согласились перенести ранее предоплаченные бронирования на более поздние даты». 

РБК направил запросы в Росавиацию и Минтранс.

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Накануне туроператоры предупредили об угрозе коллапса в отрасли из-за рекомендации Ростуризма от 27 февраля приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран. При наличии такой рекомендации туроператоры по закону обязаны вернуть клиенту, который хочет отказаться от уже оплаченной поездки, всю стоимость тура. При этом операторы не могут удерживать из суммы возврата свои фактически понесенные расходы, например, перечисленные авиакомпании деньги за билеты. Перевозчики туроператорам эти средства не возвращают.

Рекомендация не продавать туры в эти страны «до нормализации эпидемиологической обстановки» привела к массовым отказам клиентов от поездок, которые были запланированы на осень, и туроператоры опасаются «существенных убытков», говорилось в открытом письме Ассоциации туроператоров России на имя вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Татьяны Голиковой.

Ростуризм, как сообщил его представитель, также готов выступить с инициативой, чтобы туроператорам отменили в этом году взносы в резервный фонд (его средства используются для экстренной эвакуации туристов), и сдвинуть с апреля на июль срок выплаты взносов в фонд персональной ответственности «Турпомощи» (из него туристы получают компенсации в случае краха туроператора).

На заседании также обсуждалась идея отсрочить выплату налогов по зарплате в бюджет для туроператоров, турагентов и отельеров, добавил представитель Ростуризма. По его словам, эта мера может помочь «сохранить кадры в отрасли с учетом сложившихся обстоятельств».

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Отдельно участники совещания обсудили меры поддержки въездного и внутреннего туризма. Ранее ассоциация уже обращалась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой возместить прямые убытки турбизнеса из-за эпидемии коронавирусной инфекции, которые они оценивают в 600 млн руб. Для поддержки туроператоров, специализирующихся на въездном и внутреннем туризме, Ростуризм обсуждает возможность расширить механизмы субсидирования. В частности, речь идет о расширении списка стран для привлечения иностранных туристов и увеличении перечня внутренних субсидируемых направлений, уточнил представитель Ростуризма.

В Ассоциации туроператоров России не смогли оперативно прокомментировать инициативы Ростуризма.

Автор: Елена Сухорукова
При участии: Мария Кокорева
Теги: Ростуризм, минстранс
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