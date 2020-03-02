Ростуризм попросит авиакомпании вернуть деньги за билеты в Италию и Корею

Ростуризм озвучил меры по поддержке туроператоров, которые терпят убытки из-за коронавируса. Ведомство попросит авиаперевозчиков вернуть турфирмам деньги за билеты в страны, поездки в которые не рекомендуются

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Ростуризм обратится к Минтрансу и Росавиации с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть туроператорам деньги за билеты в страны, от посещения которых российские власти посоветовали воздержаться из-за коронавируса. Об этом сообщил журналистам представитель туристического ведомства по итогам состоявшегося в понедельник, 2 марта, заседания Общественного совета Ростуризма.

На встрече руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о мерах, которые ведомство предлагает, чтобы поддержать туристический рынок в условиях распространения коронавируса. Помимо обращений к чиновникам, ответственным за авиаперевозки, Ростуризм также пообещал направить письма в страны, куда россиянам посоветовали не ездить, «чтобы зарубежные отельеры согласились перенести ранее предоплаченные бронирования на более поздние даты».

РБК направил запросы в Росавиацию и Минтранс.

Накануне туроператоры предупредили об угрозе коллапса в отрасли из-за рекомендации Ростуризма от 27 февраля приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран. При наличии такой рекомендации туроператоры по закону обязаны вернуть клиенту, который хочет отказаться от уже оплаченной поездки, всю стоимость тура. При этом операторы не могут удерживать из суммы возврата свои фактически понесенные расходы, например, перечисленные авиакомпании деньги за билеты. Перевозчики туроператорам эти средства не возвращают.