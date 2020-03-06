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Ростуризм напомнил об отсутствии ограничений на путешествия по стране

Вид Крыма (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

В Ростуризме сообщили, что в России нет никаких ограничений на внутренние поездки, передает «РИА Новости».

«Каких-либо ограничений на путешествия по России как для организованных, так и самостоятельных туристов нет», — говорится в сообщении ведомства.

В Ростуризме посоветовали тем, кто планирует отдых, воспользоваться возможностью путешествовать по России. В частности, глава Ростуризма Зарина Догузова отметила наличие выгодных туров в Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. Для культурно-познавательного отдыха россиянам предложили поехать в Москву, города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Нижний Новгород или Казань.

Рекомендация Ростуризма по Италии стала ударом для турфирм
Бизнес

27 февраля Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за риска заразиться коронавирусом 2019-nCoV. Тем, кто уже находится на отдыхе в этих странах, ведомство посоветовало не покидать территории отелей до отлета.

В конце января Ростуризм советовал турфирмам не продавать путевки в Китай до того момента, пока там не улучшится эпидемиологическая обстановка.

Теги: Ростуризм, путешествия, коронавирус
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