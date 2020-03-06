Ростуризм напомнил об отсутствии ограничений на путешествия по стране

Вид Крыма (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

В Ростуризме сообщили, что в России нет никаких ограничений на внутренние поездки, передает «РИА Новости».

«Каких-либо ограничений на путешествия по России как для организованных, так и самостоятельных туристов нет», — говорится в сообщении ведомства.

В Ростуризме посоветовали тем, кто планирует отдых, воспользоваться возможностью путешествовать по России. В частности, глава Ростуризма Зарина Догузова отметила наличие выгодных туров в Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. Для культурно-познавательного отдыха россиянам предложили поехать в Москву, города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Нижний Новгород или Казань.