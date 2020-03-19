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В Москве из-за вируса на три недели закроют колледжи

Вслед за школами московские власти решили временно закрыть колледжи
Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился временно закрыть столичные колледжи.

«Сегодня я подписал указ о временном закрытии городских колледжей. Срок — тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы.

Он также обязал организовать дистанционное обучение студентов. «По многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее, прошу преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов», — написал Собянин.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
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