Детские сады в Москве не будут закрывать из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 73,89 (-0,24) Quote, 14:12
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 82,31 (-0,44) Quote, 14:12
Губернаторов обязали проверить на коронавирус всех вернувшихся в Россию Общество, 14:42 Соболь заявила о планах участвовать в выборах в Госдуму Политика, 14:41 РФС приостановил все футбольные соревнования до 10 апреля Спорт, 14:38 Путин поручил прокуратуре активнее возвращать украденные у страны деньги Политика, 14:19 ВМЗ и Росэксимбанк подписали соглашение для экспорта трубной продукции Пресс-релиз, 14:12 Глава Института Коха предсказал продление пандемии коронавируса на 2 года Общество, 14:08 Раздвоение бизнеса: что такое биполярная модель и кому она подходит Pro, 14:02 Создателя «Красной кнопки» Литреева перевели под домашний арест Общество, 13:58 Forbes и Bloomberg назвали разбогатевших на обвале миллиардеров из России Бизнес, 13:55 Роспотребнадзор потребовал ограничить массовые мероприятия по всей России Общество, 13:55 Казахстан введет карантин в Нур-Султане и Алма-Ате из-за коронавируса Общество, 13:27 Детские сады в Москве не будут закрывать из-за коронавируса Общество, 13:25 Прядкина переизбрали президентом Российской премьер-лиги Спорт, 13:24 Отмена коротких позиций: как биржи Европы борются с обвалом Quote, 13:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Детские сады в Москве не будут закрывать из-за коронавируса

Не у всех москвичей есть возможность сидеть с детьми дома либо оставить их с бабушками, отметили в мэрии. Родители сами смогут решать, вести ли ребенка в детский сад. Ранее власти Москвы объявили о закрытии школ до 12 апреля
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Детские сады в Москве продолжат работу в обычном режиме и не будут закрываться из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает корреспондент РБК.

По словам Раковой, родители сами смогут решать, вести ли ребенка в детский сад. «Конечно, мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями», — отметила она.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 марта
Общество

Накануне столичные власти ввели новые меры по борьбе с распространением коронавируса, в том числе закрытие всех школ с 21 марта до 12 апреля. До конца текущей недели во всех школах Москвы, в том числе спортивных и учреждениях дополнительного образования, сохранится режим свободного посещения. При этом школам разрешили по запросам родителей организовывать для учащихся первых-четвертых классов малые дежурные группы, в которых могут заниматься не более 12 учеников при условии соблюдения санитарного режима.

Школы в Московской области с 23 марта закроют на карантин на три недели, студентам подмосковных вузов также предложат дистанционное обучение, объявил накануне губернатор Андрей Воробьев.

Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине
Общество

Опрошенные РБК юристы отметили, что родители, у которых в детском саду объявлен карантин, могут получить листок нетрудоспособности. Больничный лист предусмотрен и для родителей детей младше семи лет, которые ходят в дошкольные учреждения. Однако в тех случаях, если ребенок уже школьник, трудовое законодательство не предусматривает каких-либо особенностей для родителей. Но у них есть возможность уйти в отпуск без сохранения содержания в связи с наличием уважительных причин.

Власти Москвы и Подмосковья объявили об ужесточении ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. По последним данным, число зараженных COVID-19 в России составило 93, причем за последние сутки количество случаев заболевания выросло на 30. Большинство из них (20) выявили в столице.

Авторы: Наталия Анисимова, Егор Губернаторов
Теги: Москва, коронавирус, детский сад, карантин
Материалы по теме
Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса
Общество
В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы
Общество
Школа в центре Москвы сообщила о заражении ученика коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter