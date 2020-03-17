Детские сады в Москве не будут закрывать из-за коронавируса

Не у всех москвичей есть возможность сидеть с детьми дома либо оставить их с бабушками, отметили в мэрии. Родители сами смогут решать, вести ли ребенка в детский сад. Ранее власти Москвы объявили о закрытии школ до 12 апреля

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Детские сады в Москве продолжат работу в обычном режиме и не будут закрываться из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает корреспондент РБК.

По словам Раковой, родители сами смогут решать, вести ли ребенка в детский сад. «Конечно, мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями», — отметила она.

Накануне столичные власти ввели новые меры по борьбе с распространением коронавируса, в том числе закрытие всех школ с 21 марта до 12 апреля. До конца текущей недели во всех школах Москвы, в том числе спортивных и учреждениях дополнительного образования, сохранится режим свободного посещения. При этом школам разрешили по запросам родителей организовывать для учащихся первых-четвертых классов малые дежурные группы, в которых могут заниматься не более 12 учеников при условии соблюдения санитарного режима.

Школы в Московской области с 23 марта закроют на карантин на три недели, студентам подмосковных вузов также предложат дистанционное обучение, объявил накануне губернатор Андрей Воробьев.