Коронавирус обошел обвал рубля в списке опасений россиян

Эпидемиологические данные говорят о том, что в большинстве случаев (80%) заболевание протекает в легкой форме. Однако у 15–20% заболевших, особенно у людей старшего возраста, течение болезни осложняется пневмониями, и в ряде случаев требуется проведение интенсивной терапии. Наибольшую опасность коронавирусная инфекция представляет именно для пожилых людей с хроническими заболеваниями, предупреждал Роспотребнадзор. Все россияне, прибывающие из других стран, обязаны уходить на домашний карантин в течение 14 дней. Инкубационный период может длиться в течение двух недель и проходить без симптомов. Зараженный вирусом в этот период может передать его окружающим.

Тревога без благоразумия

Несмотря на сильную обеспокоенность по поводу распространения коронавируса, россияне недостаточно предусмотрительны. Как показал опрос, немногие соблюдают рекомендации для защиты от вируса:

65% опрошенных отмечают, что ситуация с коронавирусом отразилась на них лично, 60% боятся заразиться, каждый третий стал внимательнее относиться к своему здоровью и близким, 25% отмечают ухудшение морального состояния;

больше всего обеспокоены жители Центральной России, Дальнего Востока, женщины, молодые люди от 18 до 34 лет;

меньше всех переживают и соблюдают меры предосторожности пенсионеры, находящиеся в самой высокой группе риска, мужчины и жители Урала;

77% россиян знают о мерах предосторожности, но лишь 8% россиян осведомлены корректно и смогли правильно ответить на вопросы о коронавирусе.

Неверная профилактика

Среди тех, кто знает о мерах предосторожности, лишь 17% регулярно носят маски, 10% — резиновые перчатки, 45% пользуются дезинфицирующими растворами, следует из результатов опроса.

«Резиновые перчатки эффективнее масок. Также необходимо сразу дезинфицировать руки после прикосновения к ручкам в общественных местах, а также телефону и другой технике, — отмечает вирусолог, врач-инфекционист из научного центра «Вектор» Анна Демина. — Эффективны любые спиртосодержащие растворы, кварцевание, ультрафиолетовые лампы — коронавирус погибает через 15 минут после облучения».

40% опрошенных считают, что коронавирус не опаснее сезонного гриппа или пневмонии, следует из результатов опроса. Средний уровень смертности от коронавируса по миру составляет 4%, от сезонного гриппа — 0,1%. «Для молодых страшнее грипп, для пожилых — коронавирус», — пояснила вирусолог.

Почти каждый третий опрошенный (30%) верит в миф, что вирус погибает при температуре выше 26 градусов. Заблуждение, что коронавирус не страшен в тепле, пояснила Демина: «При температуре 33 градуса он погибнет только через 16 часов, при температуре плюс 56 градусов — через 10 минут, а при температуре 100 градусов — фактически мгновенно».

«Значимая доля пьют антибиотики просто так», — рассказала Накорякова. Антиобитики не лечат вирусные инфекции, а назначаются врачами для профилактики вторичной бактериальной инфекции. «Когда у человека началась пневмония, активизируется эндогенная микрофлора и усугубляет болезнь — тогда врач назначает антибиотики, — привела пример Демина. — Отдельно на вирус антибиотики не действуют».

Отношение к карантину

Мнения россиян о необходимости карантина разделились: 57% считают, что строгие ограничения не нужны, 43% выступают за карантин. Один из десяти не готов соблюдать карантин даже при высокой необходимости.

«Карантин — это всегда тяжело, но если все договорятся соблюдать его, эпидемия пойдет на спад», — подчеркивает вирусолог научного центра «Вектор».

Действия властей в борьбе с эпидемией россияне в целом оценивают на среднем уровне: 23% считают, что принятые меры неэффективны. Наиболее скептичны студенты, молодежь, жители Дальнего Востока, а также те, кто проживает один, и люди с доходами ниже среднего.

Россияне начали экономить

Одновременно опрос показал возросший пессимизм относительно ситуации в экономике. Каждый второй респондент заявил, что уже ощутил негативный эффект падения курса рубля. Россиян беспокоят риски роста цен, нехватки средств на поддержание привычного образа жизни, недоступности медицины, снижения зарплат, потери работы и других источников дохода.

72% респондентов боятся роста цен и существенного подорожания жизни, 66% начали экономить. Россияне урезали покупки бытовой техники, готовой еды, косметики и парфюмерии, одежды, обуви, детских товаров и игрушек, показали результаты опроса;

43% ожидают продолжения девальвации рубля;

18% ограничили покупки зарубежных товаров.

«У некоторых россиян действительно есть опасения по поводу того, что коронавирусом можно заразиться через товары из Китая и Италии», — рассказала Лора Накорякова. Исследование ВОЗ подтвердило, что посылки из Китая сохраняли коронавирус, который был способен инфицировать, отмечает вирусолог Анна Демина. «Посылку можно обеззараживать теми же дезинфицирующими растворами или кварцевать под ультрафиолетом», — рекомендовала врач.

28% россиян планируют привлечь кредиты на покупки в ближайшее время, чаще всего жилья и автомобилей.

Часть россиян кризис, наоборот, традиционно толкает к необдуманным тратам. Как и в 2008 и 2014 годах, некоторые активно совершают крупные покупки в кредит, отметила Накорякова. «В кризис 2014 года был бум покупок недвижимости, особенно автомобилей, девять из десяти сделок совершались в кредит. И через некоторое время на фоне снижения реальных доходов выполнение обязательств становилось все более сложным», — отметила эксперт.

Планы сорвались

Россияне отменили в основном поездки в Китай и Италию, а сохранили планы слетать в Турцию, показал опрос. Чаще всего отменяют поездки люди старше 55 лет. Мужчины более склонны придерживаться своим планам.

58% тех, кто планировал поездки за рубеж в ближайшие полгода, отказались от своих планов, 23% отложили поездки;

11% оставили планы в силе, 8% изменили направления;

34% респондентов отказались от поездок даже по России.

«Более 50% опрошенных оптимистично смотрят в будущее и ожидают, что в ближайшие полгода инфекция снизит обороты. Но каждый пятый уверен в обратном», — заключила руководитель Центра социально-экономических исследований ЦСР.

Лишь 28% россиян имеют загранпаспорта. Чистые расходы России на международный туризм составляют порядка 1,5% ВВП в год, оценили аналитики «Ренессанс Капитала». По их оценке, сокращение внешнего турпотока поможет сэкономить 1,5% ВВП.