Коронавирус обошел обвал рубля в списке опасений россиян

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 80,16 (+2,94) Quote, 14:19
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 87,27 (+2,38) Quote, 14:19
Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и профилактике коронавируса Общество, 18:46 Князь Монако стал первым заразившимся коронавирусом главой государства Политика, 18:44 Индекс РТС превысил 900 пунктов на Московской бирже Quote, 18:40 Сергей Рыжиков для «Премии РБК»: «Мы стали международной компанией» Pro, 18:38  МИД сообщил о планах Киева по «прорыву в Крым» Политика, 18:38 Бывший футболист молодежной сборной Англии умер в возрасте 35 лет Спорт, 18:31 ВЦИОМ сообщил о росте количества опасающихся заражения вирусом россиян Общество, 18:28 Fitch вдвое снизило прогноз роста экономики России в 2020 году Экономика, 18:27 Белоруссия сообщила об отмене большинства поездов в Москву и Петербург Общество, 18:13 Акции нефтяных компаний ускорили рост до 15–20% Quote, 18:12 Совет директоров Альфа-банка одобрил покупку до 10% ТМК и Polymetal Бизнес, 18:08 Правительство ввело особый порядок регистрации медицинских масок и бахил Общество, 18:01 Коронавирус обошел обвал рубля в списке опасений россиян Экономика, 17:57 «Зенит» опубликовал результаты тестов игроков и тренеров на коронавирус Спорт, 17:55
Пандемия коронавируса ,  
0 

Коронавирус обошел обвал рубля в списке опасений россиян

Коронавирус волнует россиян сильнее обвала рубля, показал опрос Центра стратегических разработок. Но только 8% населения знают, как правильно защититься от заражения, а почти каждый пятый верит в профилактику антибиотиками
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россияне плохо осведомлены о профилактических способах защиты от заражения коронавирусом COVID-19, причем люди старшего поколения, для которых он представляет наибольшую опасность, меньше других категорий населения соблюдают меры предосторожности, показал опрос Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.

Исследование проведено в марте, в нем приняли участие более 1600 респондентов по всей России.

Страх номер один

Коронавирус сейчас волнует россиян больше всего остального — каждый второй (49%) обеспокоен распространением эпидемии. На втором месте — падение курса рубля — 24% респондентов. Далее в списке тревог: изменение Конституции (14%), обнуление президентских сроков Владимира Путина (11%), падение цен на нефть (3%).

Опрос выявил сильную неуверенность россиян в том, что российская система здравоохранения сможет справиться с эпидемией, рассказала руководитель Центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова на презентации результатов опроса. 38% респондентов считают, что России будет сложно бороться с эпидемией, прежде всего из-за нехватки общественной сознательности и ответственности.

Роспотребнадзор обязал уходить на карантин всех вернувшихся из-за границы
Общество

Эпидемиологические данные говорят о том, что в большинстве случаев (80%) заболевание протекает в легкой форме. Однако у 15–20% заболевших, особенно у людей старшего возраста, течение болезни осложняется пневмониями, и в ряде случаев требуется проведение интенсивной терапии. Наибольшую опасность коронавирусная инфекция представляет именно для пожилых людей с хроническими заболеваниями, предупреждал Роспотребнадзор.

Все россияне, прибывающие из других стран, обязаны уходить на домашний карантин в течение 14 дней. Инкубационный период может длиться в течение двух недель и проходить без симптомов. Зараженный вирусом в этот период может передать его окружающим.

Тревога без благоразумия

Несмотря на сильную обеспокоенность по поводу распространения коронавируса, россияне недостаточно предусмотрительны. Как показал опрос, немногие соблюдают рекомендации для защиты от вируса:

  • 65% опрошенных отмечают, что ситуация с коронавирусом отразилась на них лично, 60% боятся заразиться, каждый третий стал внимательнее относиться к своему здоровью и близким, 25% отмечают ухудшение морального состояния;

  • больше всего обеспокоены жители Центральной России, Дальнего Востока, женщины, молодые люди от 18 до 34 лет;

  • меньше всех переживают и соблюдают меры предосторожности пенсионеры, находящиеся в самой высокой группе риска, мужчины и жители Урала;

  • 77% россиян знают о мерах предосторожности, но лишь 8% россиян осведомлены корректно и смогли правильно ответить на вопросы о коронавирусе.

Неверная профилактика

Среди тех, кто знает о мерах предосторожности, лишь 17% регулярно носят маски, 10% — резиновые перчатки, 45% пользуются дезинфицирующими растворами, следует из результатов опроса.

Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина
Общество

«Резиновые перчатки эффективнее масок. Также необходимо сразу дезинфицировать руки после прикосновения к ручкам в общественных местах, а также телефону и другой технике, —  отмечает вирусолог, врач-инфекционист из научного центра «Вектор» Анна Демина. — Эффективны любые спиртосодержащие растворы, кварцевание, ультрафиолетовые лампы — коронавирус погибает через 15 минут после облучения».

40% опрошенных считают, что коронавирус не опаснее сезонного гриппа или пневмонии, следует из результатов опроса. Средний уровень смертности от коронавируса по миру составляет 4%, от сезонного гриппа — 0,1%. «Для молодых страшнее грипп, для пожилых — коронавирус», — пояснила вирусолог.

Почти каждый третий опрошенный (30%) верит в миф, что вирус погибает при температуре выше 26 градусов. Заблуждение, что коронавирус не страшен в тепле, пояснила Демина: «При температуре 33 градуса он погибнет только через 16 часов, при температуре плюс 56 градусов — через 10 минут, а при температуре 100 градусов — фактически мгновенно».

«Значимая доля пьют антибиотики просто так», — рассказала Накорякова. Антиобитики не лечат вирусные инфекции, а назначаются врачами для профилактики вторичной бактериальной инфекции. «Когда у человека началась пневмония, активизируется эндогенная микрофлора и усугубляет болезнь — тогда врач назначает антибиотики, — привела пример Демина. — Отдельно на вирус антибиотики не действуют».

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 марта
Общество

Отношение к карантину

Мнения россиян о необходимости карантина разделились: 57% считают, что строгие ограничения не нужны, 43% выступают за карантин. Один из десяти не готов соблюдать карантин даже при высокой необходимости.

«Карантин — это всегда тяжело, но если все договорятся соблюдать его, эпидемия пойдет на спад», — подчеркивает вирусолог научного центра «Вектор».

Действия властей в борьбе с эпидемией россияне в целом оценивают на среднем уровне: 23% считают, что принятые меры неэффективны. Наиболее скептичны студенты, молодежь, жители Дальнего Востока, а также те, кто проживает один, и люди с доходами ниже среднего.

Россияне начали экономить

Одновременно опрос показал возросший пессимизм относительно ситуации в экономике. Каждый второй респондент заявил, что уже ощутил негативный эффект падения курса рубля. Россиян беспокоят риски роста цен, нехватки средств на поддержание привычного образа жизни, недоступности медицины, снижения зарплат, потери работы и других источников дохода.

  • 72% респондентов боятся роста цен и существенного подорожания жизни, 66% начали экономить. Россияне урезали покупки бытовой техники, готовой еды, косметики и парфюмерии, одежды, обуви, детских товаров и игрушек, показали результаты опроса;
  • 43% ожидают продолжения девальвации рубля;
  • 18% ограничили покупки зарубежных товаров.

«У некоторых россиян действительно есть опасения по поводу того, что коронавирусом можно заразиться через товары из Китая и Италии», — рассказала Лора Накорякова. Исследование ВОЗ подтвердило, что посылки из Китая сохраняли коронавирус, который был способен инфицировать, отмечает вирусолог Анна Демина. «Посылку можно обеззараживать теми же дезинфицирующими растворами или кварцевать под ультрафиолетом», — рекомендовала врач.

  • 28% россиян планируют привлечь кредиты на покупки в ближайшее время, чаще всего жилья и автомобилей.

Часть россиян кризис, наоборот, традиционно толкает к необдуманным тратам. Как и в 2008 и 2014 годах, некоторые активно совершают крупные покупки в кредит, отметила Накорякова. «В кризис 2014 года был бум покупок недвижимости, особенно автомобилей, девять из десяти сделок совершались в кредит. И через некоторое время на фоне снижения реальных доходов выполнение обязательств становилось все более сложным», — отметила эксперт.

ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю
Бизнес

Планы сорвались

Россияне отменили в основном поездки в Китай и Италию, а сохранили планы слетать в Турцию, показал опрос. Чаще всего отменяют поездки люди старше 55 лет. Мужчины более склонны придерживаться своим планам.

  • 58% тех, кто планировал поездки за рубеж в ближайшие полгода, отказались от своих планов, 23% отложили поездки;
  • 11% оставили планы в силе, 8% изменили направления;
  • 34% респондентов отказались от поездок даже по России.

«Более 50% опрошенных оптимистично смотрят в будущее и ожидают, что в ближайшие полгода инфекция снизит обороты. Но каждый пятый уверен в обратном», — заключила руководитель Центра социально-экономических исследований ЦСР.

Лишь 28% россиян имеют загранпаспорта. Чистые расходы России на международный туризм составляют порядка 1,5% ВВП в год, оценили аналитики «Ренессанс Капитала». По их оценке, сокращение внешнего турпотока поможет сэкономить 1,5% ВВП.

Автор: Ольга Агеева
Теги: коронавирус, здравоохранение, курс рубля, туризм
Материалы по теме
Оперштаб заявил об отсутствии в России летальных исходов от коронавируса
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек
Общество
В России отменят ограничения на ввоз товаров первой необходимости
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter