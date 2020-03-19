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«Яндекс» и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусом

В новую структуру вошли РФПИ, РСПП, суверенный фонд России, «Яндекс» и Mail.ru Group. Основной задачей альянса будет обеспечение оперативного тестирования населения России на коронавирус
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд России, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), компании «Яндекс» и Mail.ru Group объявили о создании альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

С проектом будут сотрудничать ведущие российские клиники и сети лабораторий, утверждают в РФПИ.

Основная задача нового объединения — обеспечить оперативное тестирование населения на наличие коронавируса «с применением лучших доступных технологий», отмечается в сообщении. Альянс также будет работать над тем, чтобы обеспечить промышленную безопасность и бесперебойную работу крупнейших российских предприятий.

Ранее члены альянса на селекторном совещании проинформировали премьер-министра Михаила Мишустина о создании объединения. Они также предложили внести ряд изменений в законодательство, чтобы способствовать оперативному тестированию населения. Премьер поддержал идею представителей альянса.

РФПИ также сообщил, что в предприятиях, входящих в РСПП, в апреле будет запущен пилотный проект по тестированию на коронавирус на базе новой российско-японской разработки. Ранее фонд опубликовал информацию,что Росздравнадзор одобрил применение этой системы на территории России. Результаты экспресс-теста будут доступны через 30 минут после тестирования, его можно будет применять как в стационарных лабораториях, так и на базе портативных мини-лабораторий.

Во вторник 17 марта президент Владимир Путин сообщал, что выпуск российско-японского теста может начаться в апреле. По словам главы государства, он потенциально способен стать первым портативным экспресс-тестом в мире.

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В «Яндексе» сообщили РБК, что в ближайшие недели важно организовать массовое превентивное тестирование населения на коронавирус. «Чем раньше люди будут узнавать о заражении, тем эффективнее будут меры борьбы с распространением эпидемии», — считают в компании. Необходимо сокращать время на диагностику и выявление инфекции и увеличивать количество проводящихся тестов, считают в «Яндексе», в компании также отметили, что стоит рассмотреть возможность тестирования на дому. Компания заявила о готовности создать необходимые сервисы и инструменты, «например поддержать организацию работы волонтеров и мобильных медицинских бригад на базе технологий распределенной логистики, которые используются в сервисах «Такси», «Еда», «Лавка» и «Драйв».

В пресс-службе Mail.ru Group также заявили РБК о возможности «максимально эффективно информировать людей о реальной ситуации с коронавирусом, о мерах защиты от заболевания». Сервисы компании в сфере транспорта и доставки еды могут действовать не только онлайн, но и офлайн, напомнили в компании. «Сейчас наступил такой момент, когда очень важно объединить силы, чтобы сдержать распространение вируса», — сказали в пресс-службе.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 марта
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По данным на 19 марта в России всего выявлено 199 случаев заражения коронавирусом, из них 52 — за последние сутки. Большинство заразившихся являются гражданами России. Пока смертей от COVID-19 на территории страны не выявлено, сообщал оперштаб. В четверг появились публикации, что пожилая женщина, у которой диагностировали вирус, умерла в Москве. Однако врачи позже объявили, что причиной смерти стала не пневмония, которую вызывает коронавирус, а оторвавшийся тромб. «На момент смерти изменений в легких не было», — уточнил главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц.

Авторы: Мария Лисицына, Анастасия Скрынникова, Анна Балашова
Теги: коронавирус, РФПИ, РСПП, «Яндекс», Mail.ru Group
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