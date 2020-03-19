«Яндекс» и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусом

В новую структуру вошли РФПИ, РСПП, суверенный фонд России, «Яндекс» и Mail.ru Group. Основной задачей альянса будет обеспечение оперативного тестирования населения России на коронавирус

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд России, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), компании «Яндекс» и Mail.ru Group объявили о создании альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

С проектом будут сотрудничать ведущие российские клиники и сети лабораторий, утверждают в РФПИ.

Основная задача нового объединения — обеспечить оперативное тестирование населения на наличие коронавируса «с применением лучших доступных технологий», отмечается в сообщении. Альянс также будет работать над тем, чтобы обеспечить промышленную безопасность и бесперебойную работу крупнейших российских предприятий.

Ранее члены альянса на селекторном совещании проинформировали премьер-министра Михаила Мишустина о создании объединения. Они также предложили внести ряд изменений в законодательство, чтобы способствовать оперативному тестированию населения. Премьер поддержал идею представителей альянса.

РФПИ также сообщил, что в предприятиях, входящих в РСПП, в апреле будет запущен пилотный проект по тестированию на коронавирус на базе новой российско-японской разработки. Ранее фонд опубликовал информацию,что Росздравнадзор одобрил применение этой системы на территории России. Результаты экспресс-теста будут доступны через 30 минут после тестирования, его можно будет применять как в стационарных лабораториях, так и на базе портативных мини-лабораторий.