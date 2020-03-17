Путин допустил выпуск российско-японского теста на коронавирус в апреле

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российско-японский экспресс-тест на коронавирус может появиться уже в апреле, сообщил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

«Российский фонд прямых инвестиций профинансирует совместные разработки с японскими партнерами, чтобы уже в апреле наладить производство экспресс-тестов», — заявил глава государства. По его словам, «потенциально» это будет первый портативный экспресс-тест в мире.

Материал дополняется