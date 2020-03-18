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Пандемия коронавируса ,  
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В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса. Об этом сообщил декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников. Его слова передает «Известия».

Заведующей кафедрой вирусологии Ольга Карпова пояснила, что в университете разработали технологию создания сферических частиц, которые могут стать носителем для антигенов любых вирусов, в том числе для коронавирусной инфекции.

«Мы получаем идеальные по форме сферические частицы любого размера из вируса табачной мозаики», — рассказала Карпова. Затем, по ее словам, на эти частицы можно «приклеить» белок коронавируса. «И организмом человека эти частицы будут восприниматься так же, но при этом будут нести выздоровление, а не болезнь», — отметила она.

Карпова уточнила, что в случае создания вакцина будет полностью безопасна для людей.

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По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 187 тыс. человек.

В настоящий момент вакцины от заболевнаия еще нет. Накануне,17 марта, о начале тестирования вакцины от коронавируса на животных сообщила итальянская компания Takis. В случае удовлетворительных результатов осенью ученые приступят к испытанию вакцины  на людях.

Теги: коронавирус, вакцина, МГУ
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